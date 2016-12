Onorariu uriaș pentru Mariah Carey

Cântăreaţa americană Mariah Carey va primi un onorariu impresionant, între 2 și 5 milioane de dolari, pentru un concert extraordinar pe care îl va susţine în noaptea de Revelion pe celebra plajă Copacabana din Brazilia. Artista americană va lansa şi o carte pentru copii, dedicată Sărbătorilor de Iarnă. Mariah Carey, care are doi copii, gemenii Moroccan şi Monroe, în vârstă de 4 ani, cu soţul ei, Nick Cannon, de care s-a separat în 2014, s-a declarat încântată şi mândră că va lansa o carte pentru copii, ce va fi publicată sub forma unei poveşti în imagini, bazată pe cântecul ei de succes din 1994 ”All I Want For Christmas Is You”. Noul volum include versurile acestui cântec celebru şi spune povestea unei fetiţe care îşi doreşte să primească de Crăciun un căţeluş.

Recent, presa americană a anunţat că Mariah Carey va debuta şi în calitate de regizor de televiziune, cu filmul ”Mariah Carey's Christmas Project”, produs de postul Hallmark. Acest film de Crăciun, în care Mariah Carey va fi şi actriţă, va fi difuzat în luna decembrie, în cadrul programului „Countdown to Christmas“ al aceleiaşi televiziuni. Mariah Carey şi-a lansat cariera în 1990, sub îndrumarea lui Tommy Mottola, care i-a fost şi soţ timp de patru ani, fiind recunoscută pentru vocea sa care atinge cinci octave. A lansat 14 albume de studio şi a jucat în mai multe filme. Mariah Carey, câştigătoare a cinci premii Grammy, a cunoscut succesul în anii '90, prin lansarea unui album care îi poartă numele. Potrivit revistei ”Billboard”, Mariah a fost cea mai de succes cântăreaţă în SUA anilor '90, iar albumele ei s-au vândut în peste 200 de milioane de exemplare. Popularitatea sa a intrat în declin începând cu anii 2000, când a rupt legătura cu casa de discuri Columbia Records.

Anul trecut, Mariah Carey a susţinut un nou turneu mondial, prin care şi-a promovat cel mai recent album de studio, ”Me. I Am Mariah... The Elusive Chanteuse”, lansat pe piaţă în mai 2014.

