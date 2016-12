OPEC: Piața țițeiului se va reechilibra în 2016

Cantitatea de țiței furnizată de statele care nu sunt membre ale Organizației Țărilor Exportatoare de Petrol (OPEC) va înregistra anul acesta un declin peste așteptări, pe fondul reducerii prețurilor, sporind nevoia de petrol de la producătorii din cadrul cartelului, transmite Reuters.

În 2016, producția statelor din afara OPEC va scădea cu 660.000 barili per zi (bpd), față de un declin de 380.000 bpd estimat luna trecută de OPEC. 'Analizele arată că 2015 va fi un an dominat de furnizori; de asemenea va fi un an în care va începe procesul de reechilibrare. Producția statelor din afara OPEC va fi în următoarele șase luni sensibilă la prețurile scăzute ale țițeiului', se arată în raportul OPEC publicat luni.