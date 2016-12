Openul Constanţei la Table şi Backgammon începe azi

La sfârşitul acestei săptămâni, în perioada 23-25 martie, la Hotelul Dacia-Sud din staţiunea Mamaia, va avea loc a doua ediţie a Openului Constanţei la Table şi Backgammon, una dintre cele mai puternice competiţii de specialitate din ţară. Întrecerea se va desfăşura pe trei categorii, table, backgammon şi backgammon Master, la startul Openului fiind aşteptaţi peste 200 de participanţi.

„Este cel mai frumos şi cel mai puternic turneu din ţară, motiv pentru care vor veni la Constanţa cei mai buni jucători români. Este a doua ediţie organizată de Clubul Sportiv de Backgammon Constanţa şi ne mândrim că după un an şi o lună de la înfiinţare am devenit cel mai important club din ţară. Suntem singurii care am obţinut trofee în competiţiile internaţionale de backgammon la categoria master. Astfel, Alexandru Papadumitru a încheiat pe locul secund la Campionatul European desfăşurat în Austria, la Welden, în timp ce Cristian Popescu a terminat pe locul al treilea la Internaţionalele Austriei, găzduite de Viena. Sperăm ca pe viitor lotul naţionalei care participă la întrecerile internaţionale să fie alcătuit exclusiv din jucători constănţeni”, a declarat Cristinel Dragomir, preşedintele CS de Backgammon Constanţa şi unul dintre favoriţii turneului, în cadrul conferinţei de presă desfăşurate ieri, la Hotelul Zodiac. Turneul este deschis oricărui iubitor al sportului cu zaruri, înscrierile urmând să aibă loc astăzi, între orele 16.00 şi 17.00, la Hotelul Dacia-Sud. Taxele de înscriere sunt de 50 lei la table, 200 lei la backgammon şi 500 lei la backgammon master, iar premiile vor fi suplimentate cu 10.000 lei, graţie sprijinului primit de la sponsori. Startul turneului se va da azi, după tragerea la sorţi, festivitatea de premiere urmând să aibă loc duminică.

FĂRĂ AJUTOR DE LA FEDERAŢIE. Organizatorii nu au beneficiat de vreun sprijin din partea Federaţiei Române de Table şi Backgammon.

„Din păcate, federaţia nu face nimic pentru promovarea acestui sport, deşi primeşte o sumă considerabilă din partea ANST. Mai mult, nici măcar nu s-au organizat în ultimii ani campionate naţionale, motiv pentru care vom încerca să convocăm o Adunarea Generală şi să schimbăm conducerea federaţiei. Clubul nostru a făcut eforturi, ne-am dotat cu echipamentul necesar, pentru că ne dorim să practicăm acest sport la nivel înalt. Nu este un sport de noroc, aşa cum cred mulţi, ci de gândire şi de strategie”, a completat Dragomir.