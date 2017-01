Opera „Bal mascat” revine pe scena constănţeană

Iubitorii de operă sînt aşteptaţi, în această duminică, la ora 19.00, în sala Teatrului Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski”, pentru a urmări un spectacol excepţional, „Bal mascat”, relativ recent revenit între titlurile din repertoriul Companiei de Operă. „Bal mascat” („Un ballo in maschera”) este o operă în patru acte, compusă de Giuseppe Verdi, pe un libret de Antonio Somma. Din luna mai a acestui an, spectacolul a început să se joace din nou pe scena constănţeană, după mai bine de cinci ani. Din distribuţia spectacolului de duminică seară fac parte: Cristian Bălăşescu – Timişoara (Ricardo), Ionuţ Pascu (Renato), Stela Sîrbu (Amelia), Maria Maxim – Grierosu – Iaşi (Ulrica), Mădălina Diaconescu – debut (Oscar), Laurenţiu Severin – debut (Samuel), Constantin Acsinte (Tom), Marius Eftimie (Silvano), Ciprian Done (judecătorul şi servitorul Ameliei). Dirijor va fi maestrul Răsvan Cernat.

Regia artistică a spectacolului „Bal mascat” este realizată de Carmen Dobrescu, iar asistentă de regie este Răsvana Cernat. Scenografia îi aparţine lui Horia Popescu şi coregrafia este semnată de Fănică Lupu şi Rodica Raicu – Uretu.

Biletele se pot achiziţiona de la agenţia Teatrului Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski”, preţul acestora fiind cuprins între 8 şi 25 de lei.