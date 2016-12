Opera Constanţa aşteaptă să i se decidă viitorul

Aproximativ 100 de artişti lirici constănţeni - foşti solişti şi corişti ai Operei Constanţa, membri ai familiilor acestora şi oameni care au crescut alături de Opera din Constanţa - au protestat paşnic, ieri, timp de două ore, în faţa sediului Consiliului Judeţean Constanţa (CJC). Purtând pancarte pe care scria „Salvaţi Opera Constanţa”, „Nu distrugeţi ce au construit generaţii”, „În existenţa tot mai cenuşie ARTA este o lumină”, „Dacă distrugeţi cultura ne transformaţi într-un popor de analfabeţi şi sclavi”, ei au ajuns în faţa sediului CJC, în jurul orei 10.15, pentru a-şi manifesta nemulţumirea faţă de decizia de restructurare a instituţiilor de cultură aflate în subordinea CJC, care va duce la desfiinţarea Companiei de Operă a Teatrului Naţional de Operă şi Balet (TNOB) „Oleg Danovski”, potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului (OUG) 63/2010, aprobată de Emil Boc.

● Speranţe pe bază de... declaraţii ● Artiştii au plecat la drum animaţi de o speranţă: declaraţia făcută miercuri seară de ministrul Culturii şi Patrimoniului Naţional (MCPN), Kelemen Hunor, care a invocat articolul al III-lea din OUG 63/2010, potrivit căruia acele instituţii de spectacole care au fost înfiinţate prin hotărâri succesive ale consiliului de miniştri, prin decret regal, nu vor intra sub incidenţa ordonanţei. După ce aproximativ 60 de artişti au interpretat celebrul „Cor al sclavilor” din opera „Nabucco”, o delegaţie a artiştilor - lideri de sindicat şi reprezentanţi ai operei, alături de fostul director al TNOB „Oleg Danovski”, Daniela Vlădescu şi reprezentanţii CJC, vicepreşedinţii Cristian Darie şi Cristinel Dragomir, au discutat mai bine de o oră cu uşile închise.

● Legea trebuie respectată ● În urma discuţiilor, reprezentanţii CJC au subliniat că nu s-a ajuns la nicio concluzie. „Nu aveam ce să facem astăzi (n.r. - joi), i-am primit pentru că au venit în faţa CJC şi pentru că preşedintele e plecat din localitate am considerat că delegaţia trebuie primită la cel mai înalt nivel. Nu am aflat nicio noutate, nu au venit cu nicio propunere, concluzia e că nu avem ce face şi trebuie să respectăm ordonanţa. Un lider sindical a spus că Boc a anunţat că instituţiile de cultură nu vor mai intra sub incidenţa ordonanţei. Dacă, în acest sens, noi primim precizări, facem şedinţă extraordinară şi facem exact cum spune legea, pentru că noi nu aplicăm arbitrar o lege”, a declarat Cristinel Dragomir. „Fiind o ordonanţă tâmpită, nu aveam cum să facem ca să mulţumim pe toată lumea. În comisie s-a discutat următorul lucru: păstrăm orchestra şi baletul, pentru că, dacă ai o orchestră, poţi să faci o operă, dar dacă se desfiinţează orchestra, asta au spus-o specialiştii, e foarte greu să mai faci o operă. Când am luat deciziile acestea, am speram că se va reveni cât mai repede la normal, pentru că ştim că ordonanţa este o inepţie, dar trebuie să o respectăm”, a mai spus vicepreşedintele CJC Cristinel Dragomir.

● Ultima reprezentaţie ● Fostul director al TNOB „Oleg Danovski”, soprana Daniela Vlădescu, angajată a Teatrului Naţional de Operetă „Ion Dacian”, a precizat că protestul de ieri este „ultima reprezentaţie” în care joacă, sprijinindu-şi colegii în calitate de solist liric. Printre protestari s-a aflat şi Adrian Daminescu, fiul unuia dintre fondatorii operei constănţene, Constantin Daminescu, mama sa, Magdalena Daminescu, fiind solistă a operei de la malul mării. „Aş fi şi la Timişoara, în acest moment, pentru că tatăl meu a fost adus aici din Timişoara. Am înţeles că şi opera din Timişoara se desfiinţează, ca şi cea din Cluj”, a spus cântăreţul, care a ales, totuşi, Constanţa.

● Liste irelevante ● Pentru a se reveni asupra deciziilor conform cărora Opera a fost desfiinţată, prin restructurări, este nevoie de un nou act normativ emis de guvern, atât artiştii, cât şi reprezentanţii CJC aşteptând o nouă lege care să facă lumină sau să repare neconcordanţele OUG 63/2010. MCPN a dat ieri publicităţii o listă cu 37 de instituţii de spectacole din întreaga ţară, care nu ar intra sub incidenţa OUG nr. 63/2010, ce prevede reducerea numărului de angajaţi din administraţia locală. Pe lista figurează şi Teatrul de Stat şi Teatrul de Operă şi Balet „Oleg Danovski” din Constanţa. „O hotărâre de guvern, o ordonanţă, o lege, un act juridic se modifică tot printr-un act de acest gen, nu printr-un comunicat de presă sau printr-o listă dată publicităţii. Actul iniţial este o ordonanţă emisă de Guvernul României, ea nu poate fi modificată de un singur ministru. Orice modificare trebuie semnată, în primul rând, de ministru şi se face printr-o hotărâre de guvern. O declaraţie nu reprezintă o bază legală”, a precizat purtătorul de cuvânt al CJC, Cristian Moldovanu. Acesta a subliniat că lista nu a fost publicată nici în Monitorul Oficial, nici pe site-ul Guvernului.