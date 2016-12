Operă de artă recuperată

Un tablou de Salvador Dali, furat săptămâna trecut dintre galerie de artă din New York, a fost returnat prin poştă. Opera de artă, evaluată la 150.000 de dolari, a fost expediată din Europa şi a ajuns la destinaţie în stare perfectă. În urmă cu câteva zile, o persoană necunoscută a trimis un email în care a scris că opera de artă a fost trimisă deja înapoi. Ieri, coletul a ajuns pe aeroportul JFK din New York, în stare perfectă. Galeria desfăşoară în prezent o expertiză pentru a stabili dacă tabloul este cel original. „Cartel del Don Juan Tenorio”, o mică acurelă pictată de artistul spaniol în anul 1949, era expusă la galeria Venus Over Manhattan, deschisă în mai în apropiere de Central Park. Hoţul a intrat, ca un posibil client, a luat tabloul şi a plecat, potrivit unui purtător de cuvânt al poliţiei, care a precizat că furtul a avut loc marţi. Imaginile înregistrate de camerele de supraveghere ale galeriei din Manhattan arătau cum un bărbat ia tabloul şi îl pune într-o sacoşă.