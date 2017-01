Opera ovidiană suscită interesul tinerilor „tomitani”

Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanța (MINAC), prin grija filialei tomitane a Societăţii de Studii Clasice (SSC), devine, an de an, loc de întâlnire pentru cercetători şi publicul „sedus” de frumuseţea versului ovidian şi de destinul poetului exilat la malul mării. Anul acesta, întâlnirea anuală circumscrisă acestei generoase teme s-a desfăşurat, sâmbătă, în sala „Vasile Canarache” a muzeului - numită şi „Sala Ovidius” datorită bustului mare, în bronz, al poetului pe care îl găzduieşte - sub forma unui simpozion cu titlul „Percepţii moderne ale operei ovidiene”.

În programul manifestării a cărei gazdă a fost preşedintele Filialei Constanţa a SSC, cercetătorul MINAC, dr. Livia Buzoianu, au fost incluse atât comunicări pe teme ovidiene susţinute de studenţi şi cadre didactice de la Universitatea „Ovidius” şi de profesori de la liceele constănţene, inclusiv, „Ovidius”, dar şi momente care au readus în actualitate frumuseţea versului ovidian, în latină, dar şi în traducere - română, franceză, italiană şi chiar bulgară. Totodată, a fost prezentată şi o mini-expoziţie de fotografie, care a pus în oglindă cele două oraşe înfrăţite, ce au făcut o onoare din a se identifica cu numele poetului latin Publius Ovidius Naso: Sulmo(na) - locul naşterii şi Tomis - locul exilului şi al sfârşitului „poetului iubirilor gingaşe”.

„În cultura română s-au simţit puternice ecouri ovidiene, alături de cele horaţiene şi virgiliene, în întreaga poezie clasică, la Alecsandri, care a şi scris drama „Ovidius”, alături de „Fântâna Blanduziei”, dar mai ales la Eminescu. Vorbim de percepţii moderne, mai ales că „Metamorfozele” sale au creat o întreagă literatură de inspiraţie, dar opera lui Ovidius a avut ecouri şi în muzică, dar mai ales în artele plastice”, a spus conf. univ. dr. Ştefan Cucu, de la Universitatea „Ovidius”. De altfel, o expoziţie de desen realizată de elevii Liceului Teoretic „George Călinescu” a oferit o viziune plastică şi originală a „Metamorfozelor” lui Ovidius, care au suscitat interesul atâtor generaţii de artişti.

În program a fost inclusă şi o scurtă scenetă în stil antic, inspirată de versurile celebrului poet, scenetă ai cărei protagonişti au fost elevi de la Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” din Medgidia. „Ne-am obişnuit, anual, să facem câte o prezentare pe teme ovidiene, pentru că vrem ca poetul Publius Ovidius Naso să fie permanent prezent în conştiinţa şi inima tomitanilor şi, în acelaşi timp, vrem să atragem tineretul studios către aprecierea operelor clasice”, a spus dr. Livia Buzoianu.