Operaţia a reuşit, pacientul e mort

Dacă tot sîntem în plină campanie electorală, haideţi să vedem cum vom trăi, măcar în viitorul apropiat, ca să înţelegem cum ar trebui să votăm! Problema cea mai spinoasă, la ordinea zilei, este iminenta scumpire a gazului natural. În schimb, Institutul Naţional de Statistică ne spune că economia românească ar da semne că se află pe drumul cel bun…Cum vine asta?

Dacă aţi fost atenţi, francezii de la Distrigaz Sud au cerut, marţea trecută, o nouă scumpire a gazului, de data asta „numai” cu 18%. Este pentru a treia oară, de la începutul acestui an, cînd compania face o asemenea cerere către Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei. Dar ANRE a amînat, în mod „strategic”, răspunsul oficial pînă după alegerile locale, în condiţiile în care refuzase de alte două ori, cît se poate de ferm, aceeaşi cerere. Exact în aceeaşi zi, marile burse ale lumii anunţau că preţul barilului de petrol a depăşit cotaţia record de 127 de dolari, iar Gazprom dădea publicităţii un comunicat prin care anunţa scumpirea preţului la mia de metri cubi de gaz. Ciudate coincidenţe! Puţină lume este la curent cu faptul că în contractul de privatizare al Distrigaz-ului există o clauză prin care statul se obligă să achite companiei toate pierderile înregistrate la bilanţul fiecărui sfîrşit de an, plus o dobîndă de 8,6%, în funcţie de întîrzierea plăţilor. Ceea ce înseamnă că noi, contribuabilii de rînd, vom plăti oricum, fie direct, în cazul foarte probabil în care ANRE va accepta cererea de scumpire de la 1 iulie, fie indirect!

Spre modesta mea uimire, deoarece nu sînt economist, cu toate că preţurile tuturor produselor şi serviciilor au crescut, iar după 1 iulie vor sări în aer, a mai crescut ceva: Produsul Intern Brut… Mai mult decît atît, datele furnizate de Institutul Naţional de Statistică au confirmat înclinarea balanţei comerciale a României către exporturi, care au crescut mai mult decît importurile, respectiv cu 20% în primele două luni ale acestui an, faţă de anul trecut. Însă gluma nu se opreşte aici! Varujan Vosganian a anunţat, tot săptămîna asta, de parcă alegerile ar fi mîine, că PIB-ul a crescut cu 7,5% în primul trimestru al anului, fiind „cel mai mare avans al economiei din 1990 încoace”. Eu, unul, sincer vă spun, nu ştiu să dezleg această şaradă…Ori cineva ne ia drept proşti, ori există o explicaţie ascunsă pe undeva! Procentul de sărăcie al populaţiei din România, care trăieşte sub limita admisă de UE, a ajuns la circa 40%, cum vă anunţam într-un editorial de acum cîteva zile, iar economia „duduie”, conform expresiei celebre a premierului. Pe cine să mai crezi? Asta îmi aminteşte de gluma cu „operaţia a reuşit, însă pacientul e mort”…Pentru un neavizat, din punct de vedere economic, ca mine, singura „şmecherie” pe care am descoperit-o este creşterea deficitului balanţei comerciale şi de cont curent, ceea ce ar explica de ce europenii ne plasează pe locul 17 în Uniune, deşi noi ne umflăm în pene. Pentru că, altfel, cum naiba să crească PIB-ul şi noi să trăim mai prost?! Probabil că doar o asemenea „inginerie financiară” a făcut posibil paradoxul pe care vi l-am descris.

Ceea ce am încercat să subliniez este sentimentul că şi Guvernul participă, în mod ilegal, la această campanie electorală. Cît priveşte scumpirea gazelor şi preţul record la care ni le livrează Gazprom, cui i se datorează, oare, această situaţie internaţională proastă? Cine a stricat relaţiile economice cu Rusia? Eu? Voi? „Mătuşa Tamara”? Mănăstire-ntr-un picior, „ghici ciupercă cine se simte cu musca pe chelie”…Şi acest adevăr face parte din actuala campanie electorală!