Operație extrem de dificilă, reușită la Secția de Ortopedie Constanța!

Seria operațiilor extrem de dificile reușite la Secția de Ortopedie și Traumatologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență ”Sf. Apostol Andrei” (SCJU) din Constanța continuă. Vestea bună este că tot mai mulți bolnavi nu mai bat drumul la București sau la alte clinici mari din țară, așa cum se întâmpla nu cu mulți ani în urmă, și aleg serviciile medicale efectuate în cadrul secției constănțene. A ales ca problema sa, care devenise tot mai gravă, să fie rezolvată la SCJU Constanța și Ștefana Gavrilă, de 69 de ani. Femeia, care avea montată, de circa 10 ani, o proteză de șold, la București, s-a ales cu o infecție, așa că avea nevoie neapărată de investigații amănunțite pentru a vedea ce este de făcut. Șeful Secției de Ortopedie, dr. Alexandru Șerban, a declarat că pacienta avea deja infecție. ”Am avut de-a face cu un caz extraordinar de dificil. S-a procedat mai întâi la o operație pentru a scoate vechea proteză, s-a curățat cimentul cu care era prinsă și s-a montat un spacer, o proteză provizorie impregnată cu antibiotic. A stat aproximativ două luni și jumătate cu aceasta. Infecția s-a stins în totalitate și s-a procedat la montarea unei proteze de revizie. Are o coadă lungă, e ceva special pentru a putea înlocui o veche proteză”, a explicat șeful Secției, dr. Șerban. Pacienta are deja aproximativ o săptămână de la operație și este bine. „Am fost în alte părți înainte, unde au spus că este riscul foarte mare. Am venit aici... Mulțumesc lui Dumnezeu, șefului de Secție și întregului colectiv pentru ce au făcut pentru mine”, a spus femeia. Asemenea intervenții sunt efectuate de doctori cu experiență, cu pregătire intensă, din mari centre universitare din țară. La SCJU Constanța au mai fost făcute asemenea operații. ”Au mai fost cazuri asemănătoare. Aceste operații de revizie a protezelor, de înlocuire a vechilor proteze, cu complicații multe, reprezintă vârful de top al intervențiilor chirurgicale în ortopedie”, a adăugat dr. Alexandru Șerban.