Operaţiune de salvare complexă

Pompieri şi muncitori britanici s-au străduit timp de 24 de ore să scoată o pisică blocată într-un container metalic, dar, în momentul în care au reuşit să ajungă la ea, au avut parte de o surpriză. Alerta a fost dată de un trecător, într-un sat din Ţara Galilor. Acesta a auzit un mieunat în interiorul containerului folosit pentru colectarea hainelor uzate destinate reciclării. Bărbatul a crezut că este vorba de Puss Puss, o pisică neagră pe care proprietarii nu o mai găseau. Locuitorii au încercat fără succes să deschidă ei înşişi containerul, ale cărui încuietori erau deteriorate. Pompierii, chemaţi în ajutor, au preluat controlul operaţiunii, fără succes, însă. Containerul a fost încredinţat până la urmă muncitorilor, care l-au deschis decupând o porţiune de metal. ”Când l-am deschis, am auzit din nou un mieunat şi am început să ne uităm cu precauţie în sacii cu haine”, a povestit directorul companiei care a condus operaţiunea de salvare. ”Până când am dat peste un sac plin cu jucării”. În interior se afla o pisică de pluş, dotată cu un dispozitiv care imita mieunatul. Pisica Puss Puss rămâne însă de negăsit.