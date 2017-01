Operaţiune în desfăşurare pentru salvarea unui turist american în Munţii Făgăraş

Un turist american a căzut, sâmbătă, în Munţii Făgăraş de la mare înălţime, pe partea Braşovului, sub Vârful Vistea Mare, iar Salvamont Argeş şi Salvamont Victoria intervin pentru a-l salva, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Turistul străin se afla în Munţii Făgăraşi, când s-a dezechilibrat şi a căzut de la mare înălţime. Prietenul care îl însoţea a alertat autorităţile, sunând la 112.

Au plecat spre locul solicitării salvamontişti de la Salvamont Victoria, dar şi salvatori din Argeş.

"Este vorba de un turist american, care se afla împreună cu un alt cetăţean, de aceeaşi naţionalitate în Munţii Făgăraş şi care a căzut de la înălţime, sub Vârful Vistea Mare. La intervenţie a fost solicitat ajutorul colegilor de la Salvamont Victoria, dar am plecat spre locul solicitării şi zece salvamontişti din Argeş, respectiv de la Nucşcoara, Curtea de Argeş şi Piteşti. Din câte am înţeles turistul se afla la o altitudine de 2400 de metri, în partea de Nord a Munţilor Făgăraş, zona Braşovului", a declarat corespondentului MEDIAFAX Ion Sănduloiu, şef Salvamont Argeş.

Potrivit lui Ion Sănduloiu, în zona respectivă, semnalul la telefon este foarte slab.