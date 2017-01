Operaţiuni de salvare pe mare, în bazinul de înot al Academiei Navale „Mircea cel Bătrîn”

După vacanţa de iarnă, studenţii Academiei Navale „Mircea cel Bătrîn” au început cursurile în forţă. Peste o sută de studenţi şi studente, atît de la profilul militar ,cît şi civil, s-au întrecut la „Cupa 24 Ianuarie” la înot. Fiecare student participă la 2-3 competiţii pe an şi este o ocazie de a-şi verifica atît condiţia fizică, cît şi limitele. Concursul a început sîmbătă, la primele ore ale dimineţii cu proba de 50 de metri liber bărbaţi. În scenă au intrat şi studentele care au avut de trecut aceeaşi probă. Chiar dacă fetele nu au reuşit performanţele colegilor lor, s-au arătat optimiste. „Mi-a plăcut mult în armată, am făcut şi Liceul Militar şi îmi place şi ideea de marină. Chiar dacă acesta este un profil pentru bărbaţi, cred că este o meserie de viitor şi este un start bun în viaţă”, a declarat studenta de anul II de la profilul militar, Alexandra Voicu. Atmosfera s-a animat în tribune, la proba de înot cu vesta şi colacul de salvare. Înotătorii au fost incomodaţi de echipament şi recunosc că în situaţii neprevăzute trebuie să se mişte mai repede. „Este pentru prima oară cînd am introdus această probă pentru că încercăm să-i obişnuim pe absolvenţi cu situaţii reale şi cu însuşirea temeinică a regulilor de salvare pe mare, atît teoretic cît şi practic. Este vorba despre normele prevăzute în regulamentele SOLAS de prevenire a accidentelor şi salvare a vieţii pe mare”, a declarat antrenorul George Ungureanu. El a mai spus că data viitoare se va introduce în concurs şi intervenţia cu pluta de salvare pentru a vedea atît popularitatea de care se bucură în rîndul studenţilor o astfel de încercare şi, în acelaşi timp, va constitui un exerciţiu de simulare a unor situaţii cărora absolvenţii Academiei trebuie să fie pregătiţi să îi facă faţă. „Este un pionerat, nu există o altă instituţie din ţară unde proba la educaţie fizică să se finalizeze cu un concurs de înot. De fapt nici nu au dotări şi trebuie să remarc faptul că avem cel mai bun bazin din România, la ora actuală, de dimensiuni olimpice, cu tribună la etaj, cu săli de pregătire suplimentară pentru forţă, cu duşuri şi vestiare”, a declarat lectorul univ. dr. Nae Oprişan. El a mai spus că timpii scoşi de viitorii marinari au fost foarte buni, chiar de campionat naţional şi că mulţi dintre ei au fost selecţionaţi în lotul de înot al Academiei Navale.

Galeria a izbucnit în urale cînd cei şapte finalişti de la proba de 50 metri liber s-au aşezat la start, la proba finală. Învingător a fost Sergiu Pleşca, student cu palmares atît în competiţiile locale, cît şi în cele naţionale. „Multă muncă, antrenament şi voinţă, aceasta este cheia succesului”, a declarat Pleşca. Cîştigătorii au primit diplome, cupe şi plachete cu Bricul Mircea. „Obiectivul conducerii Academiei este schimbarea modului de pregătire al elevilor, alinierea la noile cerinţe ale învăţămîntului universitar european, iar acest concurs se încadrează în această concepţie”, a declarat locţiitorul comandantului Academiei Navale „Mircea cel Bătrîn”, comandor Viorel Stanciu. Antrenorii studenţilor au spus că întrecerea sportivă, intitulată „Cupa 24 Ianuarie”, a fost organizată în cinstea Marii Uniri a Principatelor şi a reprezentat un bun prilej de selecţie a studenţilor care să reprezinte Academia la viitoarele concursuri sportive. Reprezentanţii Academiei Navale au mai declarat că de săptămîna viitoare lotul de înot al Constanţei, din care face parte şi campionul Răzvan Florea, vine să se antreneze la bazinul unităţii de învăţămînt superior.