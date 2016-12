Operatorii din turism au cerut taxă; și au primit-o

Consilierii locali constănţeni au aprobat, în şedinţa Consiliului Local de marţi, taxa de promovare a staţiunii Mamaia, care va fi cuprinsă între 100 de lei şi 4.000 de lei anual, urmând să fie plătită atât de agenţii economici, în funcţie de profilul fiecăruia, cât şi de proprietarii de apartamente din Mamaia. La şedinţă au fost prezenţi şi reprezentanţii Asociaţiei Patronale Mamaia, care au explicat consilierilor locali că ei sunt cei care au solicitat această taxa. ”Fără promovare, staţiunea Mamaia nu va reprezenta nimic. Am spus-o şi o repet, fără acţiuni de promovare a staţiunii la nivel naţional şi internaţional, finalizarea autostrăzii poate fi în defavoarea investitorilor din Mamaia. Cred că investiţiile trebuie susţinute de acţiuni de promovare, care până acum au fost făcute doar de Primăria Constanţa şi de noi, hotelierii. Cum bani de la Ministerul Turismului nu am primit niciodată pentru publicitate, a fost nevoie să ne ocupăm singuri de acest aspect. Cred că fiecare dintre noi trebuie să pună umărul la acţiunile de promovare, pentru că numai aşa putem să aducem cât mai mulţi turişti şi bineînţeles să ne amortizăm investiţiile”, a declarat preşedintele Asociaţiei Patronale Mamaia, Nicolae Bucovală. Primarul Radu Mazăre a estimat că în acest an se vor strânge aproximativ 700.000 de euro. ”Situaţia este oarecum amuzantă pentru că ea a venit ca o propunere din partea Asociaţiei Patronale. Aşa cum era de aşteptat, consilierii PDL care s-au opus şi tot cârâiau. Vorba celor de la Asociaţia Patronală Mamaia, noi vrem să plătim. Din banii adunaţi, 20% rămân la Primărie, restul sumei merge la Asociaţia Patronală Mamaia \", a afirmat Radu Mazăre. Consilierii PDL nu au fost de acord ca această taxă să fie achitată şi de către proprietarii de apartamente din staţiune, Mazăre a spus că şi ei sunt avantajaţi de faptul că Mamaia este o staţiune căutată de turişti. ”Plătesc inclusiv deţinătorii de apartamente din Mamaia, este vorba de 100 de lei anual, adică 20 de euro pe an, ceea ce nu este o sumă deloc semnificativă pentru că de promovarea care se va face din aceşti bani vor beneficia toţi, atât hotelieri, cât şi cei cu restaurante, cu apartamente. În ce priveşte deţinătorii de apartamente, proprietatea lor este valorizată altfel decât oriunde. Într-un fel s-a devalorizat un apartament în Mamaia şi cu totul altfel în Bucureşti, Constanţa, Bârlad, Brăila, pentru că Mamaia este o destinaţie turistică. Am vorbit cu o agenţie de turism care mi-a spus că a făcut 365 de rezervări în Mamaia şi doar 10 în sudul litoralului. Cred că asta spune multe\", a explicat Mazăre. El a mai spus că este de acord cu promovarea staţiunii, dar a explicat că o astfel de campanie nu se poate face cu fonduri europene deoarece litoralul nu a fost inclus în Master Planul de turism al ţării. ”Le explicam domnilor de la PDL că madam Udrea a scos din Master Planul de turism al României litoralul. Ca atare, nu se poate cheltui niciun euro din fondurile europene pentru promovarea litoralului. Se vor putea cheltui de-abia după ce se reintroduce litoralul în acest plan, dacă vor mai dori cei de la comisiile europene. Dar, până atunci, noi trebuie să facem şi să suportăm promovarea singuri - ori o suportă agenţii economici din Mamaia, ori o suportă Primăria din taxele celor din Constanţa, ori Mazăre din buzunarul lui, ori nu o mai facem”, a mai afirmat Mazăre. Conform hotărârii, hotelurile şi cazinourile vor plăti 4.000 de lei pe an, unităţile de alimentaţie publică - 3.500 de lei pe an, moteluri, vile turistice, cabane, bungalouri, sate de vacanţă, campinguri, pensiuni turistice şi pensiuni agroturistice - 3.000 de lei pe an, farmaciile, atelierele foto, atelierele de jocuri, spălătoriile auto - 2.000 de lei pe an, comerţul ambulant este taxat cu sume cuprinse între 400 şi 1.000 de lei pe an, iar pentru o locuinţă taxa este de 100 de lei pe an.