Oportunități europene pentru tineri

În această perioadă, mai precis pe parcursul lunii octombrie, se desfășoară campania Time to Move, prin intermediul căreia tinerii sunt informați despre oportunități de mobilitate în toată Europa. Pentru al treilea an consecutiv, Campania Time to Move este organizată de experți Eurodesk în 20 de țări europene. O colecție de sute de evenimente, de la sesiuni de informare la concerte, de la evenimente online la evenimente offline, prezintă tinerilor programe de mobilități pentru a studia, pentru a efectua un stagiu de voluntariat, pentru a călători sau pentru a efectua un stagiu de practică în străinătate. Cele mai multe activități sunt gratuite. În funcție de eveniment, poate fi necesară înregistrarea prealabilă. Website-ul campaniei, timetomove.info, include o hartă interactivă care îi va ajuta pe tineri să găsească activități aproape de ei. Pentru tinerii care nu pot participa la evenimentele Time to Move, o serie de informații actualizate privind linkuri utile și oportunitățile europene sunt disponibile pe site-ul campaniei. Aceste informații sunt organizate în patru categorii - studiu, voluntariat, stagii și călătorii. Campania Time to Move este o inițiativă emblematică a Eurodesk, care se derulează în fiecare an. Campania este inițiată, gestionată și sprijinită de Eurodesk Brussels Link. Aceasta dorește să sensibilizeze tinerii privind numeroasele posibilități de a merge în străinătate și de a lua parte la proiecte internaționale în Europa și în lumea întreagă.