Opoziţia cere condiţii de normalitate în Parlament

CERERI Co-preşedintele USL, Crin Antonescu, a anunţat, ieri, că greva parlamentară a Opoziţiei va continua şi a enumerat patru condiţii în care USL ar renunţa la această formă de protest, printre care oprirea angajării răspunderii şi înlocuirea Robertei Anastase de la şefia Camerei. „Când vor accepta să scoată Parlamentul din zona bătăii de joc, atunci vom participa la lucrările Parlamentului. Asta înseamnă un angajament al Guvernului că va respecta rolul de legiuitor al Parlamentului, nu cu angajări de răspundere, nu cu ordonanţe de urgenţă. De asemenea, în Parlament, toate acţiunile care sunt tipice acestui for să se desfăşoare normal; de exemplu dacă avem o moţiune sau o moţiune de cenzură, deputaţii şi senatorii să nu fie transformaţi în marionete şi legaţi de bănci, ci lăsaţi să se exprime, pentru că altfel nu are rost să mai fim acolo. A treia condiţie este sancţionarea furtului ruşinos din Parlament; cu alte cuvinte, înlocuirea Robertei Anastase şi a lui Sever Voinescu din poziţiile pe care le deţin în ierarhia Camerei. În fine, o altă condiţie este rediscutarea situaţiei nefireşti prin care un partid care n-a participat la alegerile parlamentare este recunoscut, neconstituţional şi neregulamentar, în structurile conducerii Camerei Deputaţilor, conducerii comisiilor, recunoscut ca grup”, a spus preşedintele PNL.

„CONDAMNAŢI ÎMPREUNĂ” Celălalt co-preşedinte al USL, Victor Ponta, a spus că el şi Crin Antonescu au conştiinţa că USL trebuie să meargă mai departe. „După cum spunea Mircea Ionescu Quintus, suntem condamnaţi să rămânem împreună. Cu PDL nu este posibilă niciun fel de colaborare, nu doar din partea mea, care am experienţa din 2009. Şi dacă ar veni un alt lider care să propună aşa ceva la PSD, ar fi izgonit cu vorbe nu foarte frumoase”, a spus Victor Ponta. El a adăugat că, în acest moment, PDL are un electorat dur cam de 15%, USL are cam 55% din cei care se prezintă la vot, dar este vorba şi de voturi anti PDL. „Există şi o parte a electoratului care spune bine, bine, dar ce vrei să faci? Tocmai de aceea în Parlament am prezentat acele 15 puncte, am vorbit despre reducerea CAS, despre Roşia Montană”, a susţinut preşedintele PSD.