Opoziţia cere demisia premierului

Potrivit unui comunicat al conservatorilor, preşedinţii PSD, PNL şi PC îi cer, ca semnatari ai unei scrisori ce îi este adresată, demisia premierului Emil Boc, „singura soluţie care ar putea restabili normalitatea în România“. „România traversează unul dintre cele mai grele momente de după ‘89. Protestele începute miercuri la Ministerul Finanţelor Publice şi apoi la Ministerul Educaţiei reprezintă punctul culminant al unei situaţii scăpate cu totul de sub control de către Guvernul actual. Atmosfera socială din România a depăşit de mult graniţa de maximă tensiune şi riscă acum să degenereze, pe fondul disperării, în revolte sociale“, se arată în comunicat. Potrivit documentului, contextul actual este generat de un nivel de trai situat sub limita existenţei, imposibil de acceptat în România de azi. „Reacţia oamenilor este una normală şi nu putem decât să ne declarăm solidaritatea faţă de aceştia. Este de neconceput să supravieţuieşti cu un salariu de sub 600 lei pe lună, cum este cazul unora dintre angajaţi. În contextul în care, pe agendă publică, se regăsesc subiecte precum creşterea preţurilor la gaze, gigacalorie sau alimente, odată cu iminenta venire a iernii, protestul salariaţilor de la Finanţe şi al celorlalţi protestatari este complet justificat“, se arată în material.