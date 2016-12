Opoziţia, în spectacol parlamentar

MOŢIUNE SAU PENIBILISM? Rămăşiţele parlamentare ale PP-DD au pregătit o moţiune simplă împreună cu parlamentarii PDL. Este vorba despre moţiunea „Taxarea până la capăt. USL te vrea sărac”, împotriva proiectului de buget pe 2014, proiect care nici măcar nu a fost depus în Parlament. Având în vedere lipsa de experienţă, aşa-zisa opoziţie a uitat că o moţiune simplă se depune împotriva unui proiect existent în dezbatere parlamentară. Mândri de rezultatul eforturilor asidue de a redacta câteva pagini de aberaţii, reprezentanţii opoziţiei s-au lăudat ieri în plenul Camerei Deputaţilor. „Vă anunţ că reprezentanţii grupurilor PDL şi PP-DD au depus moţiunea simplă „Taxarea până la capăt. USL te vrea sărac”. V-o predau, domnule preşedinte de şedinţă, să stabilim datele de dezbatere”, a declarat în plen liderul deputaţilor PDL, Mircea Toader. Răspunsul preşedintelui de şedinţă, Viorel Hrebenciuc, a venit prompt. „Am decis să nu iau în considerare moţiunea simplă, pentru că bugetul de stat nu a fost încă depus în Parlament”, a spus Hrebenciuc. Năuciţi de răspunsul primit, dar mai ales conştienţi de situaţia penibilă în care s-au pus singuri, pedeliştii au încercat să dreagă situaţia în plen. „Am depus moţiunea în mod special ca să nu faceţi un buget greşit, să vă anunţăm din timp ceea ce trebuie să faceţi”, a spus Toader.

PALIDA OPOZIŢIE Adevăraţii muşchi ai opoziţiei au fost arătaţi după şedinţă de vicepreşedintele PDL Ioan Oltean, care a afirmat că reprezentanţii conducerii Camerei Deputaţilor blochează opoziţia să-şi exprime punctul de vedere. „În mod abuziv, Biroul Permanent a respins moţiunea PDL, pretextând că noi am cerut retragerea proiectului de buget şi amendarea acestuia şi ei au apreciat că am cerut retragerea din Parlament a acestui proiect. Este o intepretare abuzivă, greşită şi neconformă cu Regulamentul Camerei Deputaţilor”, a afirmat Oltean. Noi spunem că reprezentanţii conducerii Camerei Deputaţilor au încercat să-i scoată din penibil pe pedelişti, odată că au depus o moţiune care nu are obiect şi, a doua oară, probabil că au evitat să le aducă aminte că, în perioada guvernării lor, pedeliştii au fost cei care au suprataxat atât populaţia, cât şi firmele.