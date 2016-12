Opoziţia se pregăteşte de unificare

Liderii PSD, PNL şi PC se pregătesc serios pentru a crea o alianţă puternică, un fel de picătură de senin pentru o ţară care a simţit din greu ce înseamnă o guvernare pedelistă. În România, temeinicia lucrului făcut din vreme, bine cumpănit, croiala bine măsurată sunt rarităţi. Iar Opoziţia ştie acest lucru. Acum, liderii celor trei partide încearcă să pună pe coji de nucă actuala guvernare şi au anunţat ieri că au început demersurile pentru unificarea Opoziţiei. Ei au vorbit şi de intenţiile de a înregistra viitoarea alianţă la tribunal. Înainte de a se încheia înţelegerea în trei, liberalii şi conservatorii au făcut deja primul pas prin încheierea unei alianţe politice. Preşedintele PC, Daniel Constantin, a declarat că înţelegerea cu PNL, care se va numi probabil Alianţa de Centru-Dreapta PNL-PC, va avea candidaţi comuni la alegerile din 2012 şi 2016. Constantin a spus că PC intenţionează ca, până în data de 1 februarie, să aibă grupuri parlamentare proprii în fiecare dintre Camerele Parlamentului, “care vor face o colaborare strânsă cu grupurile PNL”. El a precizat că protocolul celor două partide ar putea fi depus luni la tribunal. Liderul PC a mai spus că va fi “o alianţă deschisă”, împreună cu PSD şi “poate şi cu UDMR”, care să constituie o alternativă ce să poată da românilor speranţa că în România se poate trăi mai bine. La rândul său, preşedintele liberalilor, Crin Antonescu, a arătat că PNL e decis să acţioneze pentru ca actuala opoziţie să îşi asume responsabilitatea de a se transforma în putere, având în vedere că România are nevoie de “o adevărată revoluţie” pe cale democratică, parlamentară, prin care să schimbe cât mai repede preşedintele, Guvernul şi majoritatea parlamentară. Antonescu a declarat că, în perspectiva constituirii alianţei politice PNL-PC, formaţiunea sa nu are o problemă în a-i propune preşedintelui fondator al PC, Dan Voiculescu, funcţia de vicepreşedinte al Senatului, pe care o deţine acum, datorită alianţei PSD+PC. Liderul PNL a explicat că alianţa politică PNL-PC nu este un gest de ostilitate la adresa PSD, precizând că săptămâna viitoare vor începe discuţiile cu social-democraţii în perspectiva unei construcţii politice majore, pe câţiva ani, reprezentând o coaliţie stânga-dreapta. Totodată, el a precizat că alianţa nu a fost construită simultan şi cu PSD pentru că nu s-a pus problema şi că alianţa PNL-PC a fost mai uşor de încheiat, pornind de la compatibilitatea doctrinară. Delegaţia Permanentă a PNL va fi convocată luni dimineaţă, care, conform Statutului PNL, are îndrituirea de a consacra astfel de alianţe. Preşedintele PSD, Victor Ponta, a declarat, ieri, că mandatul primit la sfârşitul anului de la conducerea partidului este să accelereze construcţia unui proiect comun PSD-PNL, nu doar pentru perioada de opoziţie, ci şi pentru o eventuală guvernare, pe un termen de 6-8 ani “pentru ca românii să ştie că există un proiect de salvare a României, iar acest proiect va fi construit împreună de PSD şi PNL”. Ponta a insistat asupra faptului că eventuala alianţă între PSD, PNL şi PC se va face pe un sistem “bipolar”, în care PSD va reprezenta ideologia de centru-stânga, iar PNL şi PC pe cea de centru-dreapta. În cursul zilei de ieri, liderii celor trei partide s-au întâlnit pentru a discuta pe marginea unificării Opoziţiei.