Opoziţie vs. Putere

Deopotrivă, liberalii şi social democraţii par a fi ferm hotărâţi să-şi unească forţele pentru a răsturna actuala Putere. Ideea generală lansată de cele două părţi este că această alianţă este una care să ofere o alternativă la guvernare. Părerea este împărtăşită şi de fostul deputat PNL Teodor Atanasiu, care a declarat că liberalii trebuie să facă alianţa cu PSD „pentru poporul român”. „Nu o facem pentru membrii PNL, ci fiindcă poporul român nu a înţeles pericolul pe care-l reprezintă Traian Băsescu şi ciracii săi aduşi la putere şi nu vom reuşi să dăm acest partid la o parte, care nu se va da niciodată singur văzând voinţa populară, decât aducând la aceeaşi masă, în aceeaşi barcă, toate partidele democratice din această ţară, adică toate partidele care mai respectă o regulă de morală şi de bun simţ în România”, a spus Atanasiu. Liderul PNL Alba a adăugat că din acest motiv PNL este nevoit să facă această alianţă cu acele partide parlamentare care „se luptă pentru a schimba o putere care devine pe zi ce trece tot mai dictatorială”. Pe de altă parte, Teodor Atanasiu a mai spus că nu se mai luptă doar cu „o putere care îşi trage foloasele pentru sine”, ci cu o putere „care începe să aibă şi acţiuni opresive împotriva celor din opoziţie”. Fostul ministru al Apărării a adăugat că puterea foloseşte forţa judecătorească ca armă politică, spunând că acest aspect este „foarte grav”, deoarece „e cea mai mare abatere de la democraţie care se poate întâlni într-o ţară”. „Fac referire nu la cazul de la Argeş, ci la toate cazurile în care în România niciun lider politic care este bănuit că ar fi încălcat legea nu este cercetat în libertate, ci este cercetat în stare de arest, deşi nu reprezintă nici pericol public şi nici nu poată să ascundă probe”, a spus Teodor Atanasiu.

De aceeaşi părere este şi preşedintele PNL, Crin Antonescu, care a declarat că Puterea din România este în acest moment în panică: „Iminenţa alianţei pe care am anunţat-o îi tulbură teribil”. „Trebuie să spun că deşi azi i se întâmplă unui om din PSD (n.r. - Constantin Nicolescu, preşedintele CJ Argeş), starea de spirit cu care noi, liberalii, urmărim această situaţie nu are de-a face cu partidele. Pentru că este vorba de starea de drept din România, despre punctul unde ajunge interferenţa organelor judiciare în politic. E un subiect suficient de fierbinte şi de grav ca să nu mai discutăm aici că victima de azi e din PSD sau e din PNL sau PD sau că nu are partid. Eu nu cunosc elementele din dosar, cunosc însă faptul că am avut de-a face, pe parcursul anilor din epoca Băsescu, cu o cascadă, cu o suită de arestări şi de solicitări pe care judecătorii le-au satisfăcut sau nu, de la caz la caz, de arestare preventivă, de judecare în stare de arest. Ceea ce trebuie spus este că trebuie să ştim toţi că judecarea în stare de arest, privarea de libertate, trebuie să fie o stare excepţională. Există un lanţ de coincidenţe”, a spus Antonescu. El a mai spus că este convins că în perioada următoare vor mai exista şi alte arestări.

De partea cealaltă a baricadei, social democratul Adrian Năstase susţine, pe blogul său, că alianţa dintre PSD şi PNL, care se va încheia săptămâna viitoare, reprezintă „singura şansă pentru a opri mafia PDL”. Preşedintele Consiliului Naţional al PSD i-a anunţat, totodată, pe cei de la PDL şi pe preşedintele Traian Băescu că PSD şi PNL vor lupta împreună „pentru a bloca transformarea României într-o dictatură” şi că oamenii atacaţi şi loviţi de acţiunile celor de la putere vor găsi în PSD şi în alianţa opoziţiei un sprijin. Năstase a anunţat că social-democraţii vor protesta luni în faţa sediilor PDL şi vor fi alături şi de ceilalţi cetăţeni atacaţi de luni de zile de actuala putere - de mame, de pensionari, de militari, „de salariaţii speriaţi de modificările propuse la Codul Muncii, de profesorii care ar trebui să iasă la pensie”.