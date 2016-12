Oprah Winfrey a vrut să se sinucidă

Realizatoarea de televiziune americană Oprah Winfrey a declarat într-un interviu acordat în cadrul primei ediţii a emisiunii Piers Morgan Tonight, difuzată luni seară, pe postul CNN, că a dorit să se sinucidă la vârsta de 14 ani, după ce a aflat că era însărcinată. Oprah Winfrey a vorbit despre alegerile greşite pe care le-a făcut în adolescenţă, considerând că acestea au avut legătură cu abuzurile sexuale la care a fost supusă în copilărie. Celebra realizatoare de televiziune americană a declarat că a fost o adolescentă promiscuă şi, în momentul în care a aflat la vârsta de 14 ani că era însărcinată, şi-a spus: ”Înainte să se nască acest copil, mă voi sinucide”.

Când Piers Morgan a întrebat-o dacă s-a gândit în mod serios la posibilitatea de a se sinucide, Oprah Winfrey a răspuns: ”Da, cu siguranţă!”. Realizatoarea americană a spus, totodată, că nu a simţit niciun fel de legătură cu acel bebeluş, care în cele din urmă s-a născut mort. Mama ei a trimis-o să locuiască în Nashville, cu tatăl ei, care nu ştia că era însărcinată. ”Acestea sunt regulile casei şi va trebui să le respecţi. La ora 10.00 seara vei merge la culcare şi prefer să îmi văd fiica înecată în Cumberland River decât să o văd aducând ruşine şi indecenţă în familia mea, prin naşterea unui copil ilegitim”, a declarat Oprah Winfrey, rememorând cuvintele tatălui ei. ”Aşa eram la 14 ani. Nu-mi amintesc cum anume am decis să îmi schimb viitorul. Însă ştiam deja de pe atunci că, dacă ai un copil din flori, viaţa ta va fi terminată. După ce bebeluşul a murit, copilul nu a fost adus acasă de la spital. Am ştiut că mi-a fost oferită o a doua şansă”, a adăugat aceasta. După ce s-a întors la şcoală, Oprah Winfrey a devenit preşedinta comitetului elevilor, a câştigat câteva concursuri şcolare pe teme ştiinţifice şi a fost aleasă să reprezinte statul Tennessee la Conference on Youth organizată la Casa Albă.

Populara realizatoare şi prezentatoare de televiziune Oprah Winfrey va pune capăt emisiunii care a făcut-o celebră, The Oprah Winfrey Show, în mai 2011, după 25 de ani de difuzare şi intenţionează să prezinte o nouă emisiune zilnică pe propriul post de televiziune, OWN, lansat oficial pe 1 ianuarie 2011, în cadrul unui parteneriat cu Discovery Communications.