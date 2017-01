Oprah Winfrey, cel mai bine plătit star de televiziune

Oprah Winfrey, realizatoarea talk show-ului de televiziune care îi poartă numele, este starul de televiziune cu cele mai mari cîştiguri în perioada iunie 2006 - iunie 2007, potrivit unui studiu realizat de revista “Forbes”. În respectiva perioadă, Oprah Winfrey a cîştigat 260 de milioane de dolari, de peste patru ori mai mult decît ocupantul locului al doilea din acest top, Jerry Seinfeld, realizatorul sitcomului “Seinfeld”, care a cîştigat 60 de milioane de dolari. Lui Oprah Winfrey i se alătură un alt realizator de talk show-uri, David Letterman, care, datorită emisiunii sale “Late Night with David Letterman”, a cîştigat 40 de milioane de dolari, situîndu-se pe locul al patrulea. Simon Cowell, arogantul şi criticul judecător al emisiunii destinată tinerelor talente “American Idol”, s-a situat pe locul al treilea, cu cîştiguri de 45 de milioane de dolari, în timp ce pe locul al cincilea s-a plasat Donald Trump, care a cîştigat datorită emisiunii sale “The Apprentice” (Ucenicul) 32 de milioane de dolari. Topul starurilor de televiziune cu cele mai mari cîştiguri pe ultimul an demonstrează că merită să deţii şi să produci propria emisiune de televiziune parţial sau integral, aşa cum o face Oprah.

În ciuda faptului că emisiunile de televiziune din intervalul de maximă audienţă cîştigă premii şi sînt aclamate de critici, emisiunile de ştiri şi cele difuzate în timpul zilei, mai ales dimineaţa şi după amiaza, sînt cele care aduc cei mai mulţi bani. În topul 20 al starurilor de televiziune cu cele mai mari cîştiguri au mai fost incluşi, în ordine, Jay Leno (“The Tonight Show” - 32 de milioane de dolari), Phil McGraw (“Dr. Phil” - 30 de milioane de dolari), Judy Sheindlin (“Judge Judy” - 30 de milioane de dolari), George Lopez (“George Lopez” - 26 de milioane de dolari), Kiefer Sutherland (“24 de ore” - 22 de milioane de dolari), Regis Philbin (“Live with Regis and Kelly” - 21 de milioane de dolari), Tyra Banks (“The Tyra Banks Show” - 18 milioane de dolari), Rachael Ray (“Rachael Ray” - 16 milioane de dolari), Katie Couric (“CBS Evening News” - 15 milioane de dolari), Ellen DeGeneres (“The Ellen DeGeneres Show” - 15 milioane de dolari), Ryan Seacrest (“Dick Clark\'s New Year\'s Rockin\' Eve” - 14 milioane de dolari), Matt Lauer (“The Today Show” - 13 milioane de dolari), Barbara Walters (“ABC Evening News” - 12 milioane de dolari), Diane Sawyer (“Good Morning America” - 12 milioane de dolari) şi Meredith Vieira (“Today” - 10 milioane de dolari).