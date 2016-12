Oprah Winfrey ia o pauză pe 25 mai

Ultima ediţie a emisiunii The Oprah Winfrey Show va fi difuzată pe 25 mai, la 25 de ani de la lansare, celebra realizatoare de televiziune urmând să prezinte o nouă emisiune zilnică pe propriul post de televiziune, OWN. Oprah Winfrey va pune capăt emisiunii care a făcut-o celebră, după 25 de ani de difuzare şi intenţionează să prezinte o nouă emisiune zilnică pe propriul post de televiziune, OWN, lansat oficial pe 1 ianuarie 2011, în cadrul unui parteneriat cu Discovery Communications. The Oprah Winfrey Show, liderul de audienţă pe segmentul talk show-urilor diurne din SUA, este difuzat din Chicago, de postul ABC, pe întreg teritoriul american şi în peste 140 de ţări. Această emisiune a făcut-o celebră pe Oprah Winfrey şi a ajutat-o să strângă o avere estimată de revista ”Forbes” la 2,3 miliarde de dolari. Recent, Oprah Winfrey a anunţat că vrea ca echipa de la Harpo Production să decidă cum se va desfăşura finalul acestui longeviv program.

În februarie, Discovery Communications a anunţat că va investi încă 50 de milioane de dolari în Oprah Winfrey Network (OWN), investiţia totală a grupului ridicându-se în prezent la 239 de milioane de dolari. Discovery Communications anunţa că va ajuta OWN să îşi continue drumul spre profit, estimând că noua reţea de televiziune ar putea deveni o afacere importantă. Noua investiţie financiară va merge spre producţia de noi programe. Potrivit lui Brad Singer, CEO al OWN, în cel de-al patrulea trimestru al anului trecut au fost investite 46 de milioane de dolari în programe noi. Oprah Winfrey a lansat OWN pe 1 ianuarie 2011 şi a recrutat deja câteva staruri de la Hollywood care îşi vor prezenta propriile talk show-uri pe acest post: Jenny McCarthy, Rosie O\'Donnell şi Ryan şi Tatum O\'Neal. Totodată, câţiva actori de prim rang, Julia Roberts, Forest Whitaker şi Goldie Hawn, vor regiza şi prezenta o serie de documentare pentru postul OWN.