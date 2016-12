Oprah Winfrey îşi extinde imperiul multimedia

HuffPost OWN, o secţiune nouă pe site-ul de informaţii american Huffington Post, marchează o colaborare între publicaţia online condusă de Arianna Huffington şi Oprah Winfrey Network, reţeaua de televiziune a realizatoarei Oprah Winfrey. HuffPost OWN a făcut senzaţie în media americană, încă de la lansare, fiind văzută ca o unire a forţelor a două dintre cele mai puternice femei din industria media: Oprah Winfrey şi Arianna Huffington. Noua secţiune HuffPost OWN include conţinuturi preluate de pe site-ul Oprah.com, diverse înregistrări video de la televiziunea OWN, deţinută de Oprah, dar şi articole şi sfaturi despre sănătate, modă şi cultură. Site-ul Huffington Post, care combină informaţiile cu divertismentul, opiniile şi blogurile online, postând articole de actualitate despre politică, mediu, cultură şi media, are 36 de milioane de vizitatori unici pe lună, în SUA.

”Huffington Post îşi continuă necruţătoarea expansiune în media, prin adăugarea pe platforma sa a unei voci mari”, a apreciat ”USA Today”. Într-un editorial postat pe noua secţiune HuffPost OWN, Oprah Winfrey îi mulţumeşte Ariannei Huffington pentru faptul că i-a facilitat conversaţia cu publicul, prin intermediul Huffington Post, ”una dintre cele mai respectate şi dinamice platforme online din lume”. ”Am fost uimită să conştientizez că, în ciuda faptului că domină piaţa de televiziune de mai mult de două decenii, Oprah a fost, în fapt, făcută pentru internet. Ea a cunoscut totul despre implicare, autenticitate şi conexiune, cu mult timp înainte ca internetul să descopere aceste lucruri”, a scris, la rândul său, Arianna Huffington.

Lansat în 2005 şi achiziţionat în februarie 2011 de portalul AOL, Huffington Post şi-a început expansiunea dincolo de graniţele SUA, prin lansarea a două ediţii anglofone, una în Canada şi alta în Marea Britanie. Ca parte a tranzacţiei cu AOL, Arianna Huffington, co-fondator al Huffington Post şi editor-şef al publicaţiei, a fost numită preşedinte şi redactor-şef al Huffington Post Media Group. Ulterior, Huffington Post şi-a dezvoltat prezenţa la nivel internaţional, lansând treptat şi ediţii în Franţa, Spania şi Italia. Pe de altă parte, la începutul acestui an, Oprah Winfrey a dat afară 30 de angajaţi de la propria sa televiziune, OWN, într-un proces de restructurare a reţelei TV pe care vedeta de televiziune a lansat-o pe 1 ianuarie 2011, în parteneriat cu Discovery Communications.