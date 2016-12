Regina talk show-urilor, în vârstă de 57 de ani, Oprah Winfrey pregăteşte un nou show intitulat Oprah\'s Next Chapter, pentru a resuscita audienţa propriei sale reţele de televiziune, OWN, aflată în dificultate, emisiunea urmând să fie difuzată din luna ianuarie. Noua emisiune, care va fi lansată în luna ianuarie 2012, va prezenta interviuri cu celebrităţi, realizate în propriile lor case. În prima ediţie a emisiunii, ce va avea o durată de două ore, Oprah Winfrey se va întâlni cu Steven Tyler, solist al trupei Aerosmith şi membru în juriul celebrei emisiuni American Idol şi cu familia acestuia în casa lor din New Hampshire. Steven Tyler va vorbi în respectiva emisiune despre dependenţa de droguri, despre viaţa lui privată, dar şi despre rolul său în show-ul American Idol.

Ultima ediţie a emisiunii The Oprah Winfrey Show a fost difuzată pe 25 mai, pe ABC. Populara realizatoare şi prezentatoare de televiziune Oprah Winfrey a pus capăt emisiunii care a făcut-o celebră, The Oprah Winfrey Show, după 25 de ani de difuzare. Lider de audienţă pe segmentul talk show-urilor diurne din SUA, The Oprah Winfrey Show a fost difuzat din Chicago de reţeaua de televiziune ABC, pe întreg teritoriul american şi în peste 140 de ţări. Această emisiune a făcut-o celebră pe Oprah Winfrey şi a ajutat-o să strângă o avere estimată de revista „Forbes” la 2,3 miliarde de dolari.