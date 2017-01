Oprah Winfrey se extinde în spaţiul online

Realizatoarea de televiziune Oprah Winfrey îşi va extinde imperiul multimedia pe care îl deţine, printr-o colaborare cu publicaţia ”Huffington Post”, unde va avea o secţiune online şi interactivă care îi este dedicată. Secţiunea The Huffington Post Oprah va fi lansată în luna august şi va include conţinuturi preluate de pe site-ul Oprah.com, va avea afişat motto-ul Live Your Best Life şi va conţine diverse înregistrări video de pe postul de televiziune OWN TV, deţinut de Oprah, dar şi articole şi sfaturi despre sănătate, modă şi cultură. Secţiunea va dezvolta şi conţinuturi originale, în colaborare cu editorii de la Oprah.com, OWN TV şi ”Huffington Post” şi îi va angaja interactiv pe cititori.

Oprah Winfrey, în vârstă de 48 de ani, supranumită regina talk show-urilor, graţie emisiunii sale The Oprah Winfrey Show, care a debutat în anii ’80, a constatat în ultimele luni că noua ei reţea de televiziune, Oprah Winfrey Network (OWN) întâmpină dificultăţi în a cuceri vechiul ei public cu interviurile şi emisiunile sale. La începutul acestui an, Oprah Winfrey a dat afară 30 de angajaţi de la propria sa televiziune, OWN, într-un proces de restructurare a reţelei TV pe care vedeta de televiziune a lansat-o în parteneriat cu Discovery Communications şi a anulat talk show-ul actriţei Rosei O\'Donnell, întrucât acesta nu reuşea să capteze audienţa scontată. Oprah Winfrey a lansat OWN pe 1 ianuarie 2011 şi a recrutat câteva staruri de la Hollywood, pentru a prezenta propriile talk show-uri pe acest post: Jenny McCarthy, Rosie O\'Donnell şi Ryan şi Tatum O\'Neal. Totodată, câţiva actori de prim rang, precum Julia Roberts, Forest Whitaker şi Goldie Hawn, au fost cooptaţi pentru a regiza şi prezenta o serie de documentare pentru OWN. Dar lucrurile nu au mers conform planului. Audienţele înregistrate de reţeaua OWN au fost atât de mici încât Oprah va trebui să revină în faţa camerelor de filmat.

Noua ei colaborare cu Huffington Post îi va permite vedetei americane să se adreseze unei audienţe online de 36,9 milioane de utilizatori în fiecare lună şi îi oferă şansa de a-şi recupera o parte din publicul ei consacrat, femei cu vârstele între 25 şi 54 de ani. Oprah Winfrey are în prezent 11,5 milioane de adepţi şi şapte milioane de fani pe Facebook. Alţi prezentatori de talk show-uri, Katie Couric, Dr. Phil, Bill Maher şi Ricki Lake, au contribuit la blogosfera Huffington Post în trecut, iar Ellen DeGeneres şi Anderson Cooper au propriile lor pagini agregate pe site-ul acestei publicaţii. Însă este pentru prima dată când Huffington Post a decis să colaboreze cu un prezentator de talk show pentru a-i dezvolta o secţiune care îi este dedicată.