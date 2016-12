Oprah Winfrey şi-a pierdut influenţa

Pentru prima oară în carieră, prezentatoarea de televiziune Oprah Winfrey a fost umilită, după ce nu a apărut pe lista celor 100 cele mai influente personalităţi, top întocmit de revista ”Time”. Din 1999 şi până în 2011, Oprah Winfrey s-a aflat mereu pe lista celor mai influente personalităţi din lume, fiind singura persoană care se regăsea în acel top, an de an. Această onoare, a titrat ”Vanity Fair”, nu i-a fost rezervată nici măcar lui Steve Jobs. De pe listă, obicei transformat într-unul anual în 2004, revista ”Time” a scos-o pe Oprah Winfrey, care nu reuşeşte să facă audienţe bune de când şi-a lansat propria televiziune, numită Oprah Winfrey Network (OWN), în schimb Pippa Middleton a reuşit să fie inclusă alături de sora sa, Catherine Middleton. Pe listă se mai află şi Rihanna şi Adele.