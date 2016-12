Oprah Winfrey va publica o carte de eseuri

Vedeta de televiziune Oprah Winfrey, desemnată de revista „Forbes” cea mai influentă celebritate din lume pe anul 2013, va lansa în septembrie o antologie de eseuri intitulată „What I Know for Sure”. În cartea ce va fi lansată pe 2 septembrie, Oprah Winfrey va include eseurile pe care le-a publicat, în ultimii 14 ani, în revista „O”, pe care o conduce. Eseurile din acest volum sunt grupate tematic, acoperind subiecte precum recunoştinţa, bucuria, respectul şi şansa. „Cartea va oferi o perspectivă rară, puternică şi personală asupra vieţii interioare a lui Oprah - gândurile, luptele şi visele sale”, se arată într-un articol despre această carte publicat în ziarul „The New York Post”.

Oprah Winfrey, în vârstă de 60 de ani, este supranumită „regina talk show-urilor” datorită emisiunii sale „The Oprah Winfrey Show”, care a debutat în anii 1980. De-a lungul anilor, a atras o audienţă de peste 16 milioane de telespectatori, iar emisiunea ei primea un milion de dolari pentru fiecare 30 de secunde de publicitate difuzate în timpul show-ului. În prezent, conform revistei „Forbes”, este cea mai bogată femeie de culoare din lume, cu o avere personală cotată la 1,5 miliarde de dolari.