Oprah Winfrey va realiza o emisiune specială de Crăciun, la Casa Albă

Regina talk show-urilor diurne îl va intervieva pe preşedintele Obama, în timpul unei emisiuni speciale de Crăciun a postului ABC. Postul de televiziune american a anunţat că emisiunea intitulată Christmas at the White House: An Oprah Primetime Special va fi difuzată duminică, 13 decembrie, la ora locală 22,00. Emisiunea va conţine un interviu cu preşedintele Obama, o conversaţie cu cuplul prezidenţial şi un tur la Casa Albă. Această emisiune specială va prezenta, totodată, câteva imagini de culise care vor arăta felul în care personalul de la Casa Albă se pregăteşte pentru sezonul sărbătorilor de iarnă. Această emisiune specială reprezintă primul interviu pe care Oprah Winfrey i-l va lua lui Barack Obama după ce acesta a devenit preşedinte. De altfel, Oprah Winfrey, care nu susţinuse niciodată vreun candidat la preşedinţie, a fost unul dintre cei mai înfocaţi suporteri ai săi în timpul campaniei prezidenţiale, făcând campanie pentru acesta în cele mai importante dintre statele americane.

Oprah Winfrey, în vârstă de 55 de ani, este considerată unul dintre cei mai importanţi lideri de opinie din America, iar anul acesta s-a clasat pe locul 45 în topul “Forbes” al celor mai influenţi oameni din lume.