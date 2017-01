Oprah Winfrey vinde studiourile unde a filmat celebra sa emisiune

Oprah Winfrey va vinde Harpo Studios din Chicago, studiourile unde vedeta a filmat celebra sa emisiune "The Oprah Winfrey Show", pentru o sumă estimată la 32 de milioane de dolari. Oprah Winfrey a filmat "The Oprah Winfrey Show" în aceste studiouri, din 1990 până în 2011, când vedeta a decis să nu mai realizeze această emisiune şi să se implice în lansarea televiziunii Oprah Winfrey Network (OWN), în parteneriat cu Discovery Communications. "Am încheiat un acord de vânzare cu Sterling Bay pentru campusul Harpo Studios, care include patru clădiri", au declarat reprezentanţii Harpo Studios pentru publicaţia Crain's Chicago Business. Potrivit acestora, este de aşteptat ca tranzacţia să fie finalizată în 30 de zile. La Harpo Studios lucrează aproximativ 200 de persoane. Deşi a decis să vândă Harpo Studios unui dezvoltator, studiourile vor rămâne în proprietatea vedetei de televiziune pentru încă doi ani. În aceste studouri vor fi produse în următorii doi ani programe pentru televiziunea OWN. Oprah Winfrey a început să prezinte "The Oprah Winfrey Show" în 1985, iar emisiunea a fost realizată la Harpo Studios din 1990.