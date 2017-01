Oprea a demisionat, Nica, interimar la MAI

Pseudo-criza creată de numirile făcute de Gabriel Oprea la Ministerul Administraţiei şi Internelor a luat sfîrşit ieri, după ce ministrul Oprea şi-a prezentat demisia din funcţie. Oprea a afirmat că şi-a dat demisia pentru ca Guvernul actual să fie unul puternic şi stabil, cu o politică coerentă. „Nu am intrat în politică mînat de interese economice sau financiare. Consider că am o conduită politică fără reproş, caracterizată de corectitudine şi deplină legalitate“, a declarat Oprea. El a adăugat că nu a acţionat niciodată împotriva partidului sau în afara disciplinei de partid, evitînd să-şi critice colegii, chiar dacă nu întotdeuna a fost de acord cu deciziile acestora. „Am demisionat pentru că nu am vrut sa creez tensiuni care sa afecteze coaliţia aflată la guvernare. Aceasta îmi este credinţa şi nu voi renunţa niciodată la demnitate, la onoare şi la profesionalism“, a mai spus Oprea. Cei care făceau deja speculaţii în ceea ce priveşte un eventual refuz de înlocuire a lui Oprea s-au înşelat. Premierul Emil Boc a acceptat demisia lui Gabriel Oprea din funcţia de ministru al Internelor, actul fiind trimis la Preşedinţie, iar înlocuitorul acestuia va fi stabilit în urma unei discuţii între şeful Guvernului şi liderul PSD, Mircea Geoană. Preşedintele PSD declara, luni, că vicepremierul Dan Nica va fi propus pentru asigurarea interimatului. Acest lucru s-a concretizat ieri, cînd premierul Boc a avansat această propunere de interimat Preşedinţiei. Aşa cum era de aşteptat, preşedintele Traian Băsescu a acceptat propunerea PSD şi a semnat decretul de numire a vicepremierului Dan Nica în funcţia de ministru interimar al Administraţiei şi Internelor. Totodată, Băsescu a semnat şi decretul privind eliberarea din funcţia de ministru al Administraţiei şi Internelor a lui Gabriel Oprea, ca urmare a demisiei acestuia. După ce lucrurile au fost lămurite între cele două partide ce alcătuiesc coaliţia de guvernare, preşedintele PSD, Mircea Geaonă, a făcut o serie de referiri la cazul Oprea. Liderul PSD a declarat, aseară, la Senat, că ar fi dorit să se evite ca PSD să fie pus în situaţia creată de numirile unor secretari de stat de către ministrul Gabriel Oprea şi să fie nevoit să ia o atitudine de forţă la adresa acestuia. Geoană a mai apreciat că, „în mod normal”, Virgil Ardelean nu va mai rămîne şeful Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă (DGIPI) din MAI. Ardelean fusese numit de Oprea în funcţie fără a consulta conducerea partidului. În ceea ce priveşte numirea unui nou ministru, liderul PSD a declarat că va convoca în cîteva zile un Comitet Executiv Naţional, care să facă o nouă propunere pentru conducerea Administraţiei şi Internelor, după demisia lui Gabriel Oprea.

Reacţii ale oamenilor politici

Oamenii politici, din cadrul coaliţiei sau din alte partide, nu au ratat ocazia de a comenta acest incident. Proaspătul purtător de cuvînt al PNL, Bogdan Olteanu, a declarat că demisia lui Gabriel Oprea este binevenită, pentru că a făcut de ruşine un minister de prestigiu. „Oprea ar fi avut mai multă credibilitate în afirmaţiile sale dacă le-ar fi făcut atunci cînd a candidat în partid pentru funcţia de ministru şi dacă ar fi spus de atunci că nu va accepta să execute comenzile unor grupuri de interese din PSD“, a suţinut Bogdan Olteanu. La rîndul său, preşedintele PSD Bucureşti, Marian Vanghelie, a afirmat că se aştepta la demisia lui Oprea. „Nu pot să cred că cineva care era în PSD, care credea în principiile social-democrate poate să facă ceea ce a încercat Oprea“, a mai spus Vanghelie. Fostul ministru al Apărării, Teodor Meleşcanu, consideră că demisia lui Oprea reprezintă o chestiune care ţine de modul de funcţionare a actualei coaliţii. „E o coaliţie care, în mod evident, a pornit la drum cu stîngul şi acum încearcă să treacă pe dreptul. Sînt probleme şi au apărut foarte rapid în cadrul actualei majorităţi şi vor fi în continuare, mi se pare evident acest lucru”, a comentat Meleşcanu. Secretarul executiv al PD-L, Mircea Toader, susţine că, prin demisia lui Gabriel Oprea, disputele pe această temă sînt încheiate. El a adăugat că, în continuare, revocarea din funcţie a şefului DGIPI, Virgil Ardelean, se poate face conform unei proceduri simple. „Cine l-a propus în funcţie, acela propune şi revocarea, iar cine l-a numit, acela îl revocă. Ministrul de Interne propune revocarea şefului DGIPI, demiterea o face premierul“, a explicat el. Liderul grupului parlamentar al PNL din Senat, Puiu Haşotti, a apreciat ca oportună demisia lui Oprea. „Gestul lui Gabriel Oprea de a demisiona din funcţia de ministru reprezintă o dovadă în plus că el este omul preşedintelui Traian Băsescu şi al Partidului Democrat-Liberal“, a declarat liderul liberal.