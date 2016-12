Oprea consideră că armata şi-a făcut datoria faţă de ţară

Ministrul Apărării Naţionale, Gabriel Oprea, le-a transmis militarilor, în mesajul adresat cu ocazia sărbătorii Crăciunului şi a Noului An, că reprezintă \"un corp de elită, o armată profesionistă\", dar şi \"caracterele de care România are nevoie astăzi\". Ministrul spune că 2011 a fost un an greu, însă a scos în evidenţă faptul că armata şi-a făcut datoria faţă de ţară. Oprea precizează că a primit din partea multor instituţii şi persoane mesaje de apreciere şi de încurajare, mesaje care confirmă profesionalismul, curajul şi devotamentul militarilor români, îndemnându-i pe aceştia să se simtă mândri de ei înşişi. \"Sunteţi un exemplu pentru societatea noastră, iar acesta este cel mai de preţ rezultat al educaţiei militare şi al eforturilor depuse zi de zi\", mai spune ministrul, explicând că îi simte pe militari ca pe propria familie.