Oprea și-a aprobat anul acesta 8 coloane oficiale/zi lucrătoare?

Pe măsură ce apar noi informații privindu-l pe vicepremierul și, totodată, ministrul de Interne Gabriel Oprea, cresc și semnele de întrebare legate de activitatea lui. Miercuri seară, la ieșirea de la audierile din sediul DNA, Oprea a continuat să refuze să ofere public informații legate de accidentul în care un polițist aflat în coloana lui oficială a murit în 20 octombrie. Așa cum prevedeam în urmă cu câteva zile, Oprea a pus zgârcenia în privința împărtășirii informațiilor pe seama caracterului secret al acestora - participase la "o activitate în cadrul unei instituții din domeniul securității și ordinii publice". Nu a negat însă când a fost întrebat dacă, de la începutul anului și până în momentul accidentului, a cerut și și-a aprobat 1.500 (O MIE CINCI SUTE) de coloane oficiale, mulțumindu-se să afirme că a avut "mai multe deplasări", tot timpul pentru a-și face datoria. "Nu am beneficiat de nimic în plus față de alți miniștri de Interne. Nu am încălcat legea în toată activitatea mea", a mai spus Oprea. La un simplu calcul, constatăm că vicepremierul a beneficiat, în primele nouă luni ale anului, de o medie de aproape opt coloane oficiale pentru fiecare zi lucrătoare! Așa stând lucrurile, deducem că Oprea nu merge nicăieri fără antemergător și sirene. Probabil nici drumul de la birou la budă nu este lipsit de escortă... Numai pentru aceste declarații, Oprea merită să-și ia catrafusele și să elibereze funcțiile publice pe care le ocupă.

Dacă luăm în considerare și contextul în care ministrul de Interne bloca zilnic echipaje întregi de agenți de poliție pentru propria coloană deși, pe fondul reducerilor de personal MAI, liderii forțelor de ordine s-au plâns constant de lipsă de personal, este cu atât mai palpabilă ipoteza în care Oprea va fi acuzat, într-un final, de abuz în serviciu. Procurorii primesc un ajutor interesat și din plan politic. Pentru că Parlamentul nu are voie să înființeze o comisie de anchetă care să studieze în paralel speța cercetată în dosarul deja deschis în care este audiat Oprea, aleșii PNL au găsit o hachiță procedurală prin care să facă totuși aceste verificări. Liderul deputaţilor PNL, Eugen Nicolăescu, a anunțat că liberalii au depus miercuri o cerere pentru înfiinţarea unei comisii de anchetă care să vizeze modul în care funcţionează sistemul de alocare a echipajelor de însoţire și de formare a coloanelor oficiale. Vezi, Doamne, nu cercetează cazul lui Oprea, ci sistemul! Scopul politic al demersului nu îl mai amintim, pentru că este evident. Iar mascarada liberală este la fel de fățișă, având în vedere că, în ultimii 25 de ani, niciun politician nu s-a arătat deranjat de faptul că traficul din București a fost de prea multe ori sufocat de avalanșa de coloane oficiale. Acum, însă, când acest subiect poate dărâma un adversar politic și, poate, un Guvern, e cazul să atace subiectul.