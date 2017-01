Oprescu a demisionat din PSD

Senatorul Sorin Oprescu şi-a depus, ieri, la Organizaţia PSD Sector 1, al cărui membru era, demisia din partid, pentru ca, astăzi, să-şi depună candidatura la Biroul Electoral Municipal. El anunţase în urmă cu o săptămînă că va demisiona din PSD pentru a îndeplini toate condiţiile legale necesare candidaturii ca independent la Primăria Generală a Municipiului Bucureşti. Oprescu a arătat că a fost o decizie grea, după 16 ani cît a fost membru de partid: “Este ca într-o căsătorie”. Oprescu şi-a anunţat oficial demisia şi din grupul parlamentar PSD şi în plenul Senatului. El a spus că rămîne un om de stînga: “Ar fi comic să mă schimb la vîrsta mea”. Întrebat cum va aborda campania electorală, a răspuns: “Voi face o campanie pozitivă, indiferent ce vor face ceilalţi. Toată lumea s-a săturat de scandal. Dar dacă vor începe cu atacuri de trei lei, am să răspund. Nu am fost niciodată uşă de biserică\". Oprescu a mai candidat pînă acum de două ori la funcţia de primar general al capitalei. Coordonatorul campaniei electorale a PSD, Miron Mitrea, a declarat, ieri, că ar fi preferat ca Sorin Oprescu să nu candideze ca independent, întrucît s-a creat o situaţie “stranie” pentru partid. Întrebat ce şanse are Oprescu în condiţiile în care va candida ca independent, Mitrea a apreciat că o candidatură independentă, în contextul electoral al Bucureştiului, nu are şanse deosebite.