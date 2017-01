Oprescu candidează din nou la Primăria capitalei

Primarul capitalei, Sorin Oprescu, a afirmat, sâmbătă, că va candida pentru un nou mandat în 2012 şi că, deşi Victor Ponta şi Crin Antonescu şi-au exprimat intenţia de a-l susţine, nu are niciun “deal” politic cu USL. Mai mult, el spune că susţinerea lui de către Opoziţie nu înseamnă că se va înscrie în PSD sau PNL: “Nu e niciun aranjament politic. 17 ani am făcut parte din PSD, sunt un om de stânga, sunt social democrat (...) Mă onorează cu prietenia lor şi Crin Antonescu, şi Ponta, eu îi consider oameni oneşti”. Cât priveşte acuzaţiile că ar fi “omul lui Băsescu”, primarul general a spus că relaţia sa cu şeful statului este doar de natură instituţională şi că nu îl leagă “neapărat o prietenie”. Oprescu a subliniat că nu este interesat de o candidatură la preşedinţie în 2014, reiterând că, dacă bucureştenii îl vor susţine, va administra capitala 12 ani, context în care a precizat că va candida în 2012 pentru un nou mandat la Primăria Bucureştiului.