Oprescu nu se dă înapoi de la o candidatură la Cotroceni

Primarul general al Capitalei, Sorin Oprescu, a declarat ieri că se va gândi la o eventuală candidatură la Preşedinţie. „N-am spus niciodată că mă gândesc, că particip sau că nu particip la alegerile prezidenţiale. Am spus întotdeauna că am de dus ceea ce am de dus în spate. Dacă se va pune această problemă peste luni de zile, voi vedea. Dacă nu, nu!”, a afirmat Oprescu. El a mai spus că timpul a dovedit că în politica românească este greu să faci ceva la comun. „Am constatat un lucru: grupusculele din jurul unui conducător îi închid de multe ori percepţia realităţii, a ceea ce se întâmplă. Puţini oameni ştiu că, de-a lungul timpului, alianţele la noi nu au ţinut. Trăim sub pecetea Mioriţei...”, a afirmat Oprescu.