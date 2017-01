Oprire temporară a activităţii Unita Vienna Insurance Group

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor (CSA) a decis, pe 25 noiembrie, sancţionarea Unita Vienna Insurance Group cu interzicerea temporară a activităţii de asigurare şi/sau de reasigurare, întrucît noii acţionari ai societăţii, două companii ale grupului Uniqa, nu au solicitat şi obţinut aprobarea instituţiei supraveghetoare. \"Această decizie a fost luată în urma constatării faptului că noii acţionari ai societăţii, Uniqa International Beteiligungs - Verwaltungs GmbH şi Uniqa International Versicherungs Holding GmbH, nu au solicitat şi obţinut aprobarea CSA, conform legislaţiei în vigoare\", se arată într-un comunicat al Comisiei. Totodată, s-a constatat că, în data de 3 noiembrie, noii acţionari au numit noi membri ai Consiliului de Supraveghere şi i-au revocat pe cei existenţi, iar în data de 17 noiembrie, noul Consiliu de Supraveghere, neaprobat de CSA, a numit noi membri ai Directoratului societăţii şi i-a revocat pe cei existenţi. \"Modificarea statutului şi/sau a actului constitutiv al SC Unita Vienna Insurance Group SA fără avizul ori aprobarea prealabilă a CSA - cu privire la noua structură a acţionariatului, noii membri ai Consiliului de Supraveghere şi ai Directoratului - reprezintă o încălcare a prevederilor Legii nr.32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a Normelor privind autorizarea asigurătorilor\", potrivit CSA. Conform deciziei Consiliului CSA, atît societăţii, cît şi sucursalelor, filialelor, agenţiilor, precum şi tuturor altor puncte de lucru ale acesteia li se interzice temporar desfăşurarea activităţii de asigurare şi/sau de reasigurare, subscrierea de noi riscuri şi încasarea de prime aferente acestora, pînă la data aprobării de către CSA a noii structuri a acţionariatului, a membrilor Consiliului de Supraveghere şi a membrilor Directoratului. Societatea are obligaţia ca, în termen de trei zile de la data comunicării deciziei, să notifice toţi intermediarii în asigurări cu care colaborează cu privire la interzicerea temporară a desfăşurării activităţii de asigurare şi faptul că aceştia nu mai pot subscrie riscuri noi în numele şi pe seama Unita Vienna Insurance Group şi nu mai pot încasa primele de asigurare aferente acestora. CSA precizează că sancţiunea aplicată Unita Vienna Insurance Group nu are implicaţii asupra contractelor de asigurare deja încheiate, fiind prevăzut expres faptul că societatea va îndeplini toate obligaţiile asumate prin acestea faţă de persoanele asigurate, beneficiare sau păgubite. \"Formal, nu am primit nicio informare de la CSA cu privire la suspendarea activităţii. După ce vom vedea hotărîrea CSA şi argumentele care au stat la baza deciziei, vom informa acţionarii de la Viena şi vom face o declaraţie\", a declarat Radu Vasilescu, numit, săptămîna trecută, în funcţia de director general al Unita. Grupul austriac Uniqa a finalizat procesul de achiziţionare a Unita la începutul lunii noiembrie, după ce, în iunie, a semnat cu Vienna Insurance Group (Austria) contractul pentru preluarea a 100% din capitalul social al asigurătorului român.