"Opt - Art", la Muzeul de Artă

Opt artişti plastici contemporani de talie internaţională au vernisat, luni seară, la Muzeul de Artă, prima lor expoziţie de grup la Constanţa, în această formulă. Expozanţii, sculptori şi pictori - Gheorghe Anghel, Marcel Bunea, Florin Ciubotaru, Darie Dup, Petru Lucaci, Napoleon Tiron, Vasile Tonal şi Vladimir Şetran au prezentat, alături de cei doi invitaţi speciali - Ioan Sbîrciu şi Aurel Vlad, aprox. 40 de lucrări inedite. La vernisajul expoziţiei "Opt - Art" au participat directorul Muzeului de Artă, dr. Doina Păuleanu, membri ai Filialei

Constanţa a Uniunii Artiştilor Plastici din România, printre care Constantin Grigoruţă, Aurelian Broască, Gabriel Stratulat, elevi ai facultăţilor de artă din Constanţa, dar şi din capitală, precum şi numeroşi alţi iubitori de artă.

Îmbinînd arta tradiţională cu cea modernă, expozanţii au prezentat, la Constanţa, atît picturi, cît şi sculpturi, menirea acestei manifestări fiind aceea de a promova artiştii contemporani mai ales în rîndul tinerilor. Nota de modernitate, dar şi de noutate a fost oferită în cadrul expoziţiei "Opt - Art" atît de materialele neconvenţionale folosite de artişti, cît şi de subiectele abordate. Îmbinînd guaşele, tempera şi pensula cu materialele neconvenţionale, precum rumeguşul şi praful de cărămidă, artiştii au lăsat privitorul să descopere tema abordată. "Am ales exploatarea impactului vizual produs de asamblajul expresiv a diferite materiale, pe care îl consider mai puternic decît orice strădanii de reproducere tehnicistă", a explicat pictorul Vasile Tolan. Un element de noutate a fost adus şi de pictorul Petru Lucaci, care a îmbinat imaginea digitală cu cea tradiţională. Deşi presupune o muncă destul de elaborată, această tehnică prinde la public şi, în prezent, este foarte întîlnită la artiştii europeni. Imprimînd imaginea digitală pe hîrtie, carton sau chiar şi pe pînză, artistul intervine, uneori, cu ustensilele tradiţionale. "Este o tehnică întîlnită mai ales la designeri sau graficieni. Îmi place să experimentez tehnici noi, de aceea sînt deschis oricărei provocări. Am pictat şi în stil tradiţional, dar şi monocrom, folosind doar cărbunele", a explicat Petru Lucaci.