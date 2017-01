Opt cabinete medicale la Clinica Medicover Constanţa

Nemulţumiţi de serviciile prestate de clinicile de stat, foarte mulţi români spun că preferă să plătească mai mult şi să meargă într-o clinică particulară, cu aparatură de ultimă oră şi personal care se poartă respectuos cu bolnavii. Reprezentanţii Clinicii Medicover, care s-a deschis, ieri, la Constanţa, susţin că acesta este centrul medical care corespunde cel mai bine dorinţelor şi necesităţilor pacienţilor. “Cînd deschidem o clinică, ţinem cont de ceea ce îşi doreşte un pacient, de ceea ce are nevoie şi, de cele mai multe ori, încercăm să îl suprindem plăcut oferindu-i mai mult. Pentru constănţeni, nu sîntem total necunoscuţi. Timp de cîţiva ani, ne-am desfăşurat activitatea în cadrul laboratorului de analize Synevo, dar acum am găsit spaţiul necesar”, a declarat directorul general Medicover România, Mariana Oţelea. Clinica dispune de opt cabinete, oferind servicii medicale de ginecologie, dermatologie, endocrinologie, medicină generală, medicină internă, neurologie, reumatologie, psihologie şi psihiatrie, laborator de imagistică, spirometrie, audiometrie, iar reprezentanţii Medicover spun că, în cel mai scurt timp, pacienţii vor putea găsi mai multe cabinete. “Laboratorul de imagistică are aparatură de ultimă oră, în clinica de ORL, avem un laborator de audiometrie, izolat fonic, iar la radiologie se pot face toate tipurile de radiografii. De asemenea, avem o sală de tratamente chirurgicale, unde pot intra tărgi şi unde putem acorda primul ajutor. De asemenea, avem şi o sală pentru recoltări şi un cabinet unde se pot pune perfuzii. Cabinetul de ginecologie este astfel structurat încît să o ajutăm pe pacientă să se simtă confortabil şi să nu fie agitată. Are un loc unde se poate schimba, primeşte papuci şi un halat de unică folosinţă”, a declarat Mariana Oţelea. Reprezentanţii Medicover spun că încearcă să promoveze o altă abordare a pacientului şi a afecţiunilor sale. Astfel, fiecare pacient care vine la această clinică are un medic personal, care îl trimite la ceilalţi specialişti, în funcţie de afecţiunile de care suferă. În acest fel, bolnavii vor avea o persoană de încredere căreia să i se adreseze. Mai mult decît atît, medicii au constatat că după ce un bolnav face analize, uită să le mai aducă la specialist pentru ca acesta să le poată interpreta şi speră ca prin intermediul medicului personal să îl responsabilizeze pe pacient. Preţul unui consult la această clinică este de 65 de lei.