Opt din zece britanici vor menţinerea restricţiilor impuse românilor şi bulgarilor

Aproape opt din zece (79%) persoane chestionate în cadrul unui sondaj comandat de Get Britain Out, un grup britanic antieuropean de lobby, doresc menţinerea restricţiilor impuse României şi Bulgariei, în contextul unor temeri privind venirea un val de imigranţi, relatează ”Express”. Get Britain Out apreciază că sondajul arată că britanicii vor să preia controlul asupra frontierelor ţării lor. ”La nivelul tuturor partidelor, regiunilor şi grupurilor demografice, publicul cere Guvernului să menţină controlul asupra imigraţiei din România şi Bulgaria”, a declarat Tim Aker, purtătorul de cuvânt al organizaţiei. ”Problema este că regulile privind libera circulaţie în UE permit oricui din Uniune să vină să trăiască în Marea Britanie”, a subliniat el, adăugând că imigranţii sunt eligibili să primească locuinţe şi ajutoare sociale, fără să fi contribuit la buget, iar premierul David Cameron nu poate renegocia legislaţia care le acordă aceste drepturi. ”Acest sondaj arată că poporul britanic vrea să ia înapoi controlul asupra frontierelor, iar singurul mod de a face acest lucru este ieşirea din UE”, a subliniat Aker.

”Express” scrie că, potrivit sondajului realizat de ComRes, 89% dintre alegătorii cu vârste de peste 65 de ani se opun anulării restricţiilor impuse românilor şi bulgarilor. Cea mai puternică opoziţie s-a înregistrat în Yorkshire şi Humberside, unde 88% dintre persoanele chestionate s-au pronunţat în acest sens. În West Midlands, 87% dintre cei chestionaţi se opun anulării restricţiilor, în partea de sud-est 82%, iar în Scoţia 81%, aduagă publicaţia. De asemenea, 75% dintre alegătorii Partidului Laburist (opoziţie) şi 73% dintre cei ai Partidului Liberal-Democrat, care face parte din coaliţia guvernamentală, alături de Partidul Conservator, se pronunţă împotriva renunţării la controalele de frontieră în privinţa celor două foste ţări comuniste. Doar 7% dintre cei chestionaţi susţin anularea restricţiilor, care va intra în vigoare la 1 ianuarie 2014, adaugă ”Express”, care nu oferă alte informaţii despre sondaj.