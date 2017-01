Opt documentare, în competiţie pentru Oscar

Asasinarea lui Martin Luther King, homosexualitatea în China, Cambodgia după regimul Khmerilor Roşii sînt doar cîteva dintre subiectele celor opt producţii aflate pe lista lungă a nominalizărilor la premiul Oscar pentru cel mai bun scurtmetraj documentar. Academia Americană de Ştiinţe şi Film a anunţat titlurile celor opt producţii aflate pe lista lungă la categoria “Cel mai bun documentar“, unde au fost înscrise iniţial 31 de proiecte.

Printre producţiile care au trecut de prima etapă de selecţie se numără “The Conscience of Nhem En”, un studiu despre perioada de 30 de ani care a urmat experimentului comunist plin de atrocităţi al Khmerilor Roşii, în regia lui Steven Okazaki, cîştigător al premiului Oscar la aceeaşi categorie în 1990, cu filmul “Days of Waiting”; “David McCullough: Painting With Words”, un documentar HBO în regia lui Mark Herzog; “Downstream” regizat de Leslie Iwerks, despre industria petrolieră canadiană şi impactul acesteia asupra nativilor aborigeni; “The Final Inch” de Irene Taylor Brodsky despre eforturile de eradicare a poliomielitei; “Smile Pinki”, povestea unei fetiţe din India care suferă de sindromul buzei de iepure, în regia lui Megan Mylan şi “Tongzhi in Love”, un documentar despre homosexualii în China, de Ruby Yang. Au mai fost selecţionate “Viva la Causa”, un studiu despre greva culegătorilor de struguri din California şi despre boicotul condus de Chavez şi Dolores Huerta şi “The Witness From the Balcony of Room 306”, istoria asasinării lui Martin Luther King, văzută prin ochii reverendului Samuel Billy Kyles, regizată de Adam Pertofsky. Trei pînă la cinci nominalizări finale în competiţia pentru premiul Oscar pentru cel mai bun documentar vor fi anunţate pe 22 ianuarie 2009.

Pentru prima dată de la difuzarea galei Oscarurilor pe posturile de televiziune, din anii ‘50, studiourilor de film li se va permite să îşi promoveze producţiile în cadrul transmisiunii celei de-a 81-a ediţii a premiilor Academiei americane din seara de 22 februarie. Totuşi, spoturile de promovare trebuie să se conformeze unei serii de restricţii. Pentru a menţine diferenţele între filmele din competiţie şi reclame, spoturile nu pot promova filme care nu au fost nominalizate, nici continuări sau reecranizări ale filmelor nominalizate, indiferent dacă este vorba de filme de ficţiune, de animaţie sau documentare. Nici filmele programate pentru lansare în apropierea galei Oscarurilor nu pot fi promovate, studiourile putînd apela, însă, la publicitate pentru producţiile care ies pe piaţă începînd cu ultima săptămînă a lunii aprilie.

Noţiunea de celebrare a filmelor este menţionată ca obiectiv declarat al echipei care produce gala Oscarurilor din 2009, Laurence Mark şi Bill Condon, care speră că transmisiunea va oferi o imagine mai largă asupra filmelor anului, mergînd dincolo de producţiile nominalizate. Deşi gala Oscarurilor a înregistrat o scădere de rating importantă în ultimii ani, transmisiunea continuă să atragă numeroşi advertiseri. Oportunitatea de a promova filme care urmează să fie lansate, în special filme care se vor blockbuster-uri ale verii, este extrem de atractivă pentru studiourile de cinema, care folosesc deja Super Bowl pentru a difuza reclame.