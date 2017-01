Opt echipe cu punctaj maxim după primele două runde

În urma tuturor partidelor defășurate duminică, acestea închizând runda a doua din faza grupelor Campionatului Mondial de handbal masculin din Qatar, doar opt echipe dintre cele 24 de participante au acumulat punctajul maxim. Trei dintre acestea fac parte din Grupa A, unde Slovenia, Qatar și campioana mondială Spania ocupă primele trei poziții, chiar în această ordine, diferența fiind făcută de golaveraj. Trebuie menționat că țara gazdă, cu nouă jucători naturalizați, a întâlnit până acum echipele considerate cele mai slabe din grupă, Brazilia și Chile. În Grupa B, Macedonia și Croația luptă pentru prima poziție, existând și un duel la distanță în clasamentul golgheterilor, între Ivan Cupic (Croația) și Kiril Lazarov (Macedonia), ambii cu câte 19 goluri înscrise după două meciuri disputate. Lider în acest clasament este, momentan, slovenul Dragan Gajic, cu 24 de reușite. Revenind la situația în grupe, lupta pentru primul în Grupa C pare să se dea între Suedia și Franța, nordicii reușind până acum două succese zdrobitoare, cu Islanda și Cehia, alte reprezentative cu pretenții la actuala ediție a CM. În fine, în Grupa D, cea mai echilibrată a acestui turneu final, doar... Germania are punctaj maxim, deși prezența în Qatar se datorează unui wild-card! Danemarca a trecut peste semieșecul cu Argentina, punând la respect Arabia Suadită, iar Polonia a învins, cu mari emoții, Argentina, echipă care pare decisă să producă și alte “victime” la această ediție a CM de handbal masculin.

Rezultate înregistrate în ultimele partide desfășurate duminică seară - în Grupa C: Cehia - Suedia 22-36 și Egipt - Franța 24-28; în Grupa D: Arabia Saudită - Danemarca 18-38. În primele meciuri disputate ieri s-au consemnat următoarele rezultate: Belarus - Brazilia 29-34 (Grupa A), Spania - Chile 37-16 (Grupa A). Întâlnirile Bosnia & Herțegovina - Macedonia (Grupa B), Croația - Iran (Grupa B), Slovenia - Qatar (Grupa A) și Austria - Tunisia (Grupa B) au avut loc după închiderea ediției. Astăzi sunt programate următoarele partide: Argentina - Arabia Saudită (ora 18.00, Grupa D), Cehia - Egipt (ora 18.00, Grupa C), Polonia - Rusia (Dolce Sport 3, ora 18.00 - Grupa D), Danemarca - Germania (Dolce Sport 1, ora 20.00 - Grupa D), Franța - Islanda (Dolce Sport 2, ora 20.00 - Grupa C), Suedia - Algeria (ora 20.00, Grupa C).