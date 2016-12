Opt jucătoare vor ajunge la CS Tomis în această vară

Aproape de a rata obiectivul şi în acest an, formaţia feminină de handbal CS Tomis Constanţa se gîndeşte deja la sezonul viitor. Dezamăgit de faptul că echipa are şanse mici de a obţine calificarea într-o cupă europeană, chiar dacă mai este de disputat o etapă din Liga Naţională, preşedintele CS Tomis, Gheorghe Slabu, a anunţat că lotul formaţiei constănţene va suferi în această vară o serie de schimbări majore, urmînd ca la echipă să sosească şapte-opt jucătoare foarte bune din ţară. Multe dintre ele şi-au dat deja acordul înscris de a evolua în sezonul viitor pentru formaţia constănţeană. „Deja ne-am orientat şi am pornit discuţiile cu nişte jucătoare care bănuiesc că o să vă placă. Cu siguranţă, o să plece jucătoarele străine, pentru că sînt costuri foarte mari şi nu ne-au ajutat cît am fi sperat noi. Avem în plan şapte-opt achiziţii, care în proporţie de 90% sînt rezolvate, iar anul viitor, dacă nu vom accede pe locurile 3-5, cu siguranţă mă voi orienta către alt sport”, a avertizat Slabu, care nu crede că se va întîmpla vreo minune în ultima etapă, chiar dacă formaţia constănţeană va da piept cu ultima clasată, KZN Slatina. „Este o mare dezamăgire pentru mine că nu vom accede în cupele europene. Teoretic, şanse mai există, dar este greu de presupus că Baia Mare va da vreo speranţă echipei din Roman. Păcat de munca noastră şi de cheltuielile noastre, păcat de investiţiile pe care le-am făcut în această echipă”, a spus preşedintele Tomisului. Cele mai multe dintre achiziţiile pentru sezonul viitor se pare că ar veni de la formaţia Oţelul Galaţi, care se confruntă cu mari probleme financiare. De altfel, alături de cele opt jucătoare, în această vară la Constanţa ar putea ajunge şi handbalistele împrumutate în acest sezon la CSM Ploieşti, Alexandra Cazacu şi Anişoara Marcu. Ultima partidă din acest sezon pentru Tomis este programată la Constanţa, sîmbătă, de la ora 11.00, în Sala Sporturilor, împotriva unei formaţii deja retrogradate, KZN Slatina.