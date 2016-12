Opt maşini avariate de un adolescent băut şi fără permis

Inconştienţă dusă la extrem de un adolescent din Constanţa! În numai câteva minute, a reuşit să-şi adauge la CV nu mai puţin de patru infracţiuni. Ameţit de licorile lui Bachus, adolescentul a vrut să se distreze puţin şi să facă o plimbare cu maşina. Nu avea maşină şi nici permis, însă asta nu l-a împiedicat să îşi îndeplinească dorinţa. În timp ce se plimba pe strada Sulfinei, a văzut un Matiz care i-a făcut cu ochiul. Cu o cheie potrivită a descuiat maşina, s-a urcat la volan şi a demarat în trombă, ignorând total faptul că ar putea produce o tragedie rutieră. A fost la un pas, în apropiere de strada B.P. Hasdeu, unde era să intre într-un autoturism la volanul căruia se afla instructorul-şef al clubului sportiv „Aikikai” Constanţa. „Nu mi-a acordat prioritate şi am fost nevoit să trag stânga tare de volan şi să frânez. El mergea cu farurile stinse. Am apucat să îi văd fizionomia, însă a demarat în trombă, fără să îşi aprindă farurile. Avea viteză foarte mare, iar Matiz-ul, nefiind o maşină foarte stabilă, deja se clătina. În acel moment, m-a străfulgerat un gând: ori a furat maşina, ori e băut”, a declarat Ion State, instructor şef al „Aikikai” Constanţa. Adolescentul şi-a continuat drumul şi, după ce a dat o tură, a intrat pe strada Barbu Ştefănescu Delavrancea, unde era să se tamponeze cu o maşină de Poliţie care patrula în zonă. În încercarea de a scăpa de oamenii legii, el a virat imediat la dreapta pe strada Luntraşului, însă, pentru că avea viteză mare, a lovit trei maşini parcate pe partea dreaptă.

BLOCAT ÎN MAŞINĂ Ghinionul a făcut ca una dintre maşinile lovite să-i aparţină lui Ion State, care, cu câteva minute înainte, evitase impactul cu Matiz-ul. Poliţiştii au pornit imediat în urmărirea suspectului, însă la capătul străzii, într-o curbă, acesta a mai avariat patru maşini parcate. „Am auzit un zgomot de maşină puternic turată şi apoi o bubuitură. Am ieşit imediat, am văzut maşina mea şi pe cea a tatălui meu avariate, dar şi pe a unui vecin cu care mă întâlnisem cu câteva minute înainte. Am văzut maşina de Poliţie urmărind Matiz-ul, care s-a oprit la capătul străzii, după ce a lovit alte patru autoturisme. El a încercat să iasă prin dreapta, însă portiera i se blocase după ce mi-a lovit maşina. Cu partea stângă a maşinii era lipit de un alt autoturism avariat şi a rămas blocat în Matiz”, a povestit Ion State. Adolescentul a fost identificat drept Erhan Memet, de 17 ani, din Constanţa.

ARESTAT Poliţiştii care l-au reţinut pe Erhan Memet au solicitat ajutorul colegilor de la Rutieră, care l-au testat cu aparatul Drager pe adolescent şi au constatat că acesta avea o alcoolemie de 0,38 mg/l alcool pur în aerul expirat. Adolescentul a fost escortat la sediul Poliţiei, unde i s-a întocmit dosar penal pentru furt calificat şi conducere fără permis. Aseară, judecătorii au emis pe numele lui Erhan Memet mandat de arestare preventivă pentru o perioadă de 19 zile.

IRESPONSABILI Şoselele Constanţei sunt din ce în ce mai periculoase din cauza inconştienţei şoferilor de ocazie sau a celor care au permis şi ignoră faptul că au băut sau că nu au permis de conducere. Nu putem pune numai pe seama vârstei comiterea acestor fapte, deoarece, în weekend-ul trecut, poliţiştii de la Rutieră s-au confruntat cu două cazuri similare, protagonişti fiind doi adulţi. Un constănţean de 27 de ani s-a urcat la volan, sâmbătă noaptea, deşi băuse şi nu avea permis de conducere. El a lovit două taxiuri parcate pe bulevardul Marinarilor, din Constanţa, după care a ajuns pe contrasens şi a intrat în coliziune cu un autoturism de teren. Şoferul vinovat, dar şi bărbatul aflat la volanul celuilalt autovehicul au fost răniţi şi transportaţi la spital. Şoferul avea o alcoolemie de 0,97 mg/l alcool pur în aerul expirat. Cu doar două ore înainte, poliţiştii depistaseră pe strada Mircea cel Bătrân un bărbat de 39 de ani, care conducea un Ford deşi se afla sub influenţa alcoolului. Acesta avea o alcoolemie de 1,15 g/l alcool pur în sânge şi nici el nu avea permis de conducere.