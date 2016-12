Opt milioane de conturi românești pe Facebook. Peste 200 de mii sunt din Constanța

Numărul de conturi româneşti din reţeaua Facebook a atins 8 milioane, în creştere cu 5% faţă de începutul anului, din care 1,64 milioane aparţin utilizatorilor din Bucureşti, potrivit Facebrands.ro, serviciul de monitorizare a paginilor româneşti create pe reţeaua socială. "Dacă se păstrează acelaşi ritm şi în următoarele luni, şi nu văd niciun motiv pentru care nu s-ar păstra, 2015 ar putea fi un an cu o creştere mai mare decât 2014 a numărului total de utilizatori de Facebook din România", a declarat directorul general al Facebrands, Ionuţ Oprea, într-un comunicat. La începutul anului 2014, numărul de conturi româneşti din reţeaua Facebook a depăşit pragul de 7 milioane, iar peste un an a ajuns la 7,6 milioane. Capitala are în continuare cei mai mulţi utilizatori ai reţelei Facebook în Romania, cu 1,64 milioane de conturi, reprezentând 21,95% din numărul de conturi de utilizator din România, urmată de Cluj Napoca, Iaşi, Timişoara şi Constanta cu peste 200.000 utilizatori de Facebook. Alte 10 oraşe au peste 100.000 de utilizatori de Facebook, respectiv Craiova, Braşov, Galaţi, Ploieşti, Oradea, Arad, Bacău, Piteşti, Sibiu şi Buzău. Numarul de pagini româneşti create pe Facebook a crescut de la 26.785 la începutul anului la 27.697 la jumătatea lunii martie. Cele mai multe pagini româneşti de Facebook sunt în categoriile afaceri locale (2.993), artă şi cultură (1.718), sănătate & îngrjijire personală (1.539), magazine online (1.565), cântăreţi şi trupe (1.336) şi bloguri (1.216).