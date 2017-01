Opt milioane de români, avantajaţi la rambursarea creditelor

Aproximativ opt milioane de consumatori care au accesat anii trecuţi credite bancare beneficiază de prevederile ordonanţei de Guvern care reglementează rambursarea anticipată a creditelor, a declarat preşedintele Agenţiei Nationale pentru Protecţia Consumatorului (ANPC), Constantin Cerbulescu. El a precizat că, potrivit ordonanţei de Guvern, noile contracte de credit pe care clienţii le vor încheia cu băncile vor fi unele standard, în care băncile vor fi obligate să aducă la cunoştinţa clienţilor „absolut tot ceea ce înseamnă costurile pe care banca le solicită pentru eventualele acţiuni pe care le întreprinde în favoarea consumatorului”. Potrivit şefului ANPC, comisioanele de rambursare pentru credite sunt, potrivit directivelor europene, de 0,5% pentru creditele de până la un an şi de 1% din valoarea creditului pentru creditele care se întind pe o durată mai mare de un an. Dacă directiva europeană care reglementează acest aspect prevede aceste comisioane de rambursare anticipată doar pentru creditele de consum, legea română stipulează, mai nou, ca aceleaşi comisioane să fie valabile în cazul rambursării anticipate a creditelor ipotecare şi a celor de tip leasing. În plus, aceleaşi comisioane se aplică şi creditelor în derulare, Cerbulescu explicând că un credit în derulare nu înseamnă retroactiv.