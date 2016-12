Opt milioane de români, împotriva lui Băsescu

Preşedintele Biroului Electoral Central, Gabriela Bogasiu, a anunţat, aseară, estimarea de prezenţă la urne la ora 23,00, ca fiind de 45,92%, o prezenţă a cărei exactitate se înscrie într-o marjă de eroare de 3%. Ceea ce înseamnă că la scrutinul de duminică şi-au exprimat votul aprox opt-nouă milioane de români, pe fondul unui boicot masiv al exerciţiului democratic propovăduit de PDL şi la care se pare că au achiesat şi maghiarii. Am asistat cu toţii la un joc dual perfid al maghiarilor, dovedit prin absenteismul boicotant la vot în judeţele cu populaţia majoritar maghiară (atitudine elocvent pro-Băsescu), în timp ce o parte a liderilor a votat, cel puţin declarativ, anti-Băsescu. Scuza?! „Maghiarii nu au simţit acest referendum ca fiind al lor”, după cum spune preşedintele UDMR Sfântu Gheorghe, Antal Arpad. Senatorul USL Dan Şova a explicat că USL are o numărătoare paralelă a prezenţei la vot de 48,5%, la care se adaugă liste suplimentare, secţiile speciale, votul din străinătate şi voturile din urnele mobile. O estimare grosso-modo a useliştilor, anunţată de Şova, ar duce prezenţa la vot undeva la 52%. Exit poll-urile au relevat că aprox 85% din electorii care şi-au exprimat votul au fost în favoarea destituirii lui Traian Băsescu. Rămâne de văzut dacă, după imixtiunile UE în campania electorală din ultimele 30 de zile, reprezentanţii UE pot spune, după o eventuală prezentare a rezultatelor finale ale referendumului, că Traian Băsescu, care are 8-9 milioane de oameni împotrivă şi a ajuns preşedinte cu doar cinci milioane, e îndreptăţit să se întoarcă în funcţie.

Dacă imediat după anunţarea unor exit-poll-uri parţiale valabile cu două ore înaintea închiderii urnelor, Traian Băsescu s-a grăbit să clameze victoria, atât preşedintele interimar Crin Antonescu cât şi premierul Victor Ponta au afişat o atitudine caracterizată mai degrabă de expectativă faţă de rezultatele oficiale ale scrutinului. Culmea, Băsescu nu a mulţumit celor care l-au scăpat de “lovitura de stat” pe care încă o clamează şi nici nu le-a transmis milioanelor de români care l-au sancţionat că a înţeles mesajul. A aruncat din nou cu invective la adresa adversarilor politici, fapt care ne creează un tablou asupra evenimentelor „politice” ce va să vie. De cealaltă parte, preşedintele interimar Crin Antonescu a declarat: \"Nu cunoaştem deocamdată rezultatele finale şi oficiale ale acestui referendum, ştim însă cu siguranţă câteva lucruri care mă determină şi mă îndreptăţesc să fiu optimist. Într-o situaţie în care acest referendum a fost boicotat de către PDL şi de către însuşi preşedintele suspendat Traian Băsescu, pe de o parte, de către UDMR şi marea parte a cetăţenilor de origine maghiară ai României, în condiţiile unei zile caniculare, la mijlocul verii, într-o perioadă de concedii, cetăţenii români, într-o majoritate indiscutabilă, pe care o cunoaştem toţi, o majoritate reală, au răspuns chemării la referendum, au răspuns într-un mod extraordinar prin amploarea, intensitatea şi corectitudinea comportării lor\". Pe aceeaşi linie moderată a vorbit şi premierul Victor Ponta: \"Este o mare victorie pentru români. Să ai atât de multe milioane de români care vin la vot, cred că orice om politic care poate ignora vocea atâtor milioane de români este rupt de realitate”.

În fine, românii au votat, politicienii au vorbit, rămâne ca instituţiile statului să stabilească în zilele următoare rezultatele oficiale ale referendumului şi, implicit, ce se va întâmpla în continuare.