Opt români vor candida pe listele partidului lui Berlusconi

Partidul Românilor din Italia (PIR) şi-a prezentat, joi, cei opt candidaţi la alegerile locale din 6 şi 7 iunie din Peninsulă, care vor figura pe listele formaţiunii Popolo della Liberta (PdL, aflat la guvernare).

Candidînd la acest scrutin, PIR încearcă să obţină o mai bună integrare a românilor, mai puţină birocraţie, mai mult acces la mijloacele de comunicare şi mai multă siguranţă pentru această comunitate, care se confruntă cu o campanie mediatică care a dus la marginalizarea lor în societate. Doi dintre cei opt candidaţi vor participa la alegeri la Florenţa (centrul Italiei), unul la Marcellina (provincia Roma, centrul Italiei), doi la Aprilia (provincia Latina, centrul Italiei), unul la Monterotondo (provincia Roma, centrul Italiei), unul la Recanati (estul ţării, provincia Macerata) şi unul Stazzema (provincia Lucca, centru-vestul ţării). ”Am fost dezamăgiţi de stînga, de Veltroni, cu care am încercat de mai multe ori să ne întîlnim, în schimb în PdL am găsit persoane cu care să discutăm: primarul Romei Gianni Alemanno a facilitat concesionarea spaţiului pentru Insula Română din strada Cristoforo Colombo, care va fi inaugurată duminică”, a declarat preşedintele PIR, Giancarlo Germani. ”Potrivit sondajelor, 67% dintre românii din Italia vor vota pentru PdL, deci nu am făcut altceva decît să secundăm o dorinţă a comunităţii”, a adăugat el. ”PIR are un proiect de integrare în care intră participarea la viaţa politică şi la vot”, a explicat liderul formaţiunii. ”Acesta este motivul pentru care facem campanie, pentru a promova înscrierea pe listele electorale suplimentare. În anii trecuţi, lipsa de informare privind acest aspect şi dificultăţile birocratice ne-au penalizat”, a subliniat el. Însă, românii întîmpină numeroase dificultăţi în a se înscrie pe aceste liste. În primul trebuie luată o zi liberă de la serviciu pentru înscriere. Nu toţi pot să facă acest lucru, a explicat Dorin Coman, directorul unei companii multinaţionale din sectorul IT şi candidat la Monterotondo. ”Chiar dacă în regiune sînt 4.000 de români, numai 200 s-au înscris. Prin candidatura mea vreau să pun în discuţie problemele comunităţii, de exemplu, lipsa unei biserici ortodoxe la Monterotondo şi în împrejurimi”, a afirmat el.

PIR speră că întreaga comunitate română se va uni în jurul proiectului său politic, a explicat secretarul naţional al formaţiunii, Mihai Muntean. ”Acest proiect este util şi necesar. Obiectivul nostru este să reuşim să îi facem pe români şi pe ceilalţi străini să înţeleagă că vrem să fim reprezentanţi ai cererilor acestor comunităţi, pentru că sîntem singura iniţiativă politică de acest tip”, a adăugat el.