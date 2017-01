Opt urmași ai lui Hercule s-au confruntat în Mamaia

Constănțeanul Alexandru Arginteanu a câștigat, vineri, a patra ediție a Strongman Mamaia 2014, competiție care a adunat la start opt super-oameni. Pe o vreme caniculară, cei opt urmași ai lui Hercule au avut de trecut cinci probe care mai de care mai dificile, eforturile fiindu-le răsplătite la final cu aplauze și premii. Prima probă a fost “Arm over arm”, sportivii fiind nevoiți să tragă din brațe, contracronometru, pe o distanță de 20 m, o sanie de 350 kg. Bucureșteanul Vladimir Comorovschi s-a dovedit cel mai rapid, încheind proba în 16 secunde și 19 sutimi, urmat de constănțeanul Marin Marcel (16 sec. și 94 sutimi) și de Sergiu Mîrzenco (17 sec. și 91 sutimi). Comorovschi și-a continuat evoluția foarte bună și în următoarea probă, denumită “Medley” (probă combinată), în care concurenții au răsturnat două Dacii și apoi au alergat cu o mașină de spălat în brațe, pe o distanță de 15 m. Comorovschi a fost din nou cel mai rapid, terminând în 20 secunde și 12 sutimi, urmat de Alexandru Arginteanu (20 sec. și 53 sutimi) și de Mîrzenco (20 sec. și 85 sutimi). Arginteanu și-a dovedit cu adevărat forța fizică și mentală în proba “Crucea puterii”, când a cărat în brațe o cruce de fier în greutate de 180 kg pe o distanță de 62,10 m în mai puțin de trei minute!!! Dacă al doilea clasat, Claudiu Holeleu, a reușit să transporte crucea pe o distanță de 60 m, ultimul clasat pe podium la această probă, Sergiu Mîrzenco, a mișcat crucea “doar” 42,18 m.

“TREPTELE PUTERII”, DIN NOU ÎN PRIM-PLAN. Devenită tradițională la fiecare întrecere de Strongman, proba “Treptele puterii” și-a dovedit și de această dată renumele, fiind încheiată de un singur participant, Silviu Urdea, care a ridicat pe cele două trepte toate cele trei greutăți, de 220 kg, 240 kg și 260 kg. Ultima, dar și cea mai dificilă probă a fost “Fingers Fingel”, în care concurenții au trebuit să ridice o bară de aproximativ 4 m lungime și grea de 210 kg! Efortul depus în precedentele probe a făcut ca niciunul dintre sportivi să nu poată răsturna uriașa bară de fier. Rivali pe timpul concursului, cei opt “oameni de fier” și-au unit apoi forțele în aplauzele celor prezenți pentru a încheia simbolic și ultima probă.

„Ultimele două probe au fost gata abia cu o zi înainte de concurs și niciunul dintre noi nu a avut timp să le pregătească. Personal, pentru mine a fost prima dată când am pus mâna pe aceste greutăți. Mă bucur că am câștigat, că am avut lângă mine oameni minunați, care m-au ajutat să organizez acest concurs și le mulțumesc celor care au concurat alături de mine și au contribuit la acest eveniment deosebit”, a declarat Alexandru Arginteanu, învingător pentru al doilea an consecutiv la Mamaia. Aflat de numai șase luni în acest circuit și la prima prezență la Strongman, constănțeanul Marcel Marin a lăsat o bună impresie. „Au fost cinci probe grele. A fost prima mea experiență și mă bucur că am avut o evoluție bună. Cea mai dificilă a fost ultima probă, iar cea preferată, unde m-am clasat al doilea, cea cu sania”, a mărturisit sportivul în vârstă de 30 de ani.

Clasamentul general a fost următorul: 1. Alexandru Arginteanu (Constanța), 2. Sergiu Mîrzenco (Republica Moldova), 3. Vladimir Comorovschi (București), 4. Claudiu Holeleu (Cluj-Napoca), 5. Marcel Marin (Constanța), 6. Silviu Urdea (Brașov), 7. Iulian Godea (Republica Moldova), 8. Motasen Srieh (București).