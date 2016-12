Optimism în tabăra Farului

Grație victoriei obținute în derby-ul cu Rapid București, speranțele implicării în lupta pentru promovarea în prima ligă au renăscut în tabăra Farului. Constănțenii au confirmat statutul de candidată la un loc fruntaș în clasamentul Seriei I a Ligii a II-a, însă președintele grupării de pe litoral, Auraș Brașoveanu, a avertizat că echipa trebuie să continue la același nivel pentru a avea rezultatele dorite. „Atmosfera este bună, dar nu ne îmbătăm cu apă rece, pentru că am câștigat un singur meci. Este doar un început de război, am câștigat o bătălie, una importantă, care ne dă speranțe pentru viitor, dar drumul este lung. Trebuie să rămânem concentrați și să nu ne culcăm pe o ureche. A fost un meci cu două reprize distincte, prima dominată teritorial și ca posesie de Rapid și a doua pe care am avut-o la dispoziție, ne-am creat multe ocazii și nu am câștigat întâmplător”, a spus Brașoveanu, care a mulțumit fanilor pentru sprijinul acordat pe tot parcursul întâlnirii: „Publicul merită o notă mare, deși m-aș fi așteptat să vină și mai mulți suporteri”.

TOT ÎN NOCTURNĂ CU CLINCENI

Constănțenii nu vor juca sâmbătă, în etapa a treia, întrucât adversarul, FCM Dorohoi, s-a retras din campionat din cauza problemelor financiare. „Ținând cont de rezultatul din meciul cu Rapid, ne-am fi dorit să jucăm și sâmbătă. Pe de altă parte, această pauză vine perfect, pentru că am început destul de târziu pregătirea și se simte un pic de oboseală. Vom folosi această săptămână pentru refacere, iar sâmbătă vrem să jucăm un meci amical la Constanța. Vom lua legătura cu echipe din Liga a III-a, care nu evoluează în această săptămână”, a explicat Brașoveanu. În etapa a patra, FC Farul va juca pe teren propriu împotriva unei alte formații cu aspirații la promovarea în prima ligă, Academica Clinceni. Ca și întâlnirea cu giuleștenii, acest meci se va disputa la lumina reflectoarelor, fiind programat vineri, de la ora 19.00.