Optimism în tabăra HCM-ului

Indiferent de forma de moment, de problemele care îi pot frământa la un moment dat pe jucători, o întâlnire între HCM Constanţa şi UCM Reşiţa are, în ultimii ani, importanţa derby-ului de pe vremuri din handbalul românesc, Steaua - Dinamo. Sâmbătă, de la ora 18.55, la Sala Sporturilor, campioana României şi UCM Reşiţa vor încerca să ofere un nou spectacol de calitate. „În astfel de partide decisive treci peste orice probleme medicale şi încerci să dai cât poţi de mult. Chiar dacă parcursul nostru a fost unul oscilant, cred că suntem favoriţi. Suntem campionii României, suntem echipa cu cele mai mari realizări pentru handbalul românesc în Liga Campionilor şi nu ne poate fi teamă de niciun adversar din campionat. Nu trebuie uitat că s-a schimbat un antrenor care venise cu alte idei tactice, iar acum a venit Eden Hairi care încearcă să readucă sistemul şi stilul de joc gândit de Zoran Kurtes. Nu este uşor să o iei din nou de la capăt după ce o perioadă destul de lungă a trebuit să joci cu totul altceva. Suporterii noştri trebuie să înţeleagă acest lucru şi faptul că ne dorim la fel de mult ca ei să avem rezultate foarte bune. Este nevoie însă de timp să refacem acel stil care ne-a adus atâtea satisfacţii şi sunt convins că în cel mai scurt timp vom reuşi. O victorie cu Reşiţa ne-ar oferi un moral extraordinar pentru restul partidelor din acest an. Reşiţa are jucători foarte valoroşi pe toate posturile şi joacă bine şi cartea contraatacului cu Ghionea, care este un jucător foarte rapid. Cu suporterii lângă noi nu avem cum să ratăm o nouă victorie în faţa Reşiţei. Suporterii au fost mereu determinanţi în partidele dificile şi trebuie să fie alături de noi şi în momentele mai puţin plăcute pe care le traversăm“, a declarat Alexandru Csepreghi. În privinţa problemelor medicale, Daniel Mureşan s-a antrenat deja cu restul echipei şi există şanse de a fi recuperat până sâmbătă.

Aseară, în primul meci al etapei a 8-a, CSM Oradea - CSM Satu Mare 26-26 (17-14). Restul partidelor se vor disputa astfel - astăzi: U. Cluj - HC Odorhei (ora 18.00); sâmbătă: Bucovina Suceava - CSM Bucureşti (ora 11.00), Steaua - Ştiinţa Bacău (ora 17.00), Pandurii Tg. Jiu - Poli Timişoara (ora 18.00), Dinamo Braşov - Minaur Baia Mare (ora 18.00); HCM Constanţa - UCM Reşiţa (ora 18.55 - în direct la Digisport). Clasament: 1. UCM Reşiţa 12p (golaveraj: 242-206); 2. HC Odorhei 12p (229-194); 3. Pandurii Tg. Jiu 12p (211-197); 4. Bucovina Suceava 10p (208-180); 5. U. Cluj 10p (211-187); 6. HCM Constanţa 10p (239-218); 7. Minaur Baia Mare 7p; 9. CSM Satu Mare 7p; 8. Ştiinţa Bacău 6p; 10. Steaua Bucureşti 4p; 11. Poli Timişoara 4p; 12. Dinamo Braşov 3p; 12. CSM Bucureşti 2p; 14. CSM Oradea 1p.